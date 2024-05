Dimanche en politique : les invités de Francis Letellier le 5 mai 2024 sur France 3

Dimanche 5 mai 2024 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

"Dimanche en politique", l'émission politique dominicale leader, propose dès 11:40 une nouvelle séquence autour d’un entretien avec un invité politique, qui permet de développer des thématiques de société ou liées aux enjeux des élections européennes de juin 2024.

Au sommaire cette semaine :

Les élections européennes, c’est la chance pour ceux que l’on qualifie de "petits" partis de se faire entendre et, pourquoi pas, d’entrer au Parlement européen sous leur bannière et non grâce à des alliances.

Ils sont souvent hors du champ visuel des médias ou des instituts de sondages, avec des combats bien spécifiques. Parfois, de bonnes surprises arrivent, comme pour le Parti animaliste il y a cinq ans, qui se hissait au niveau du Parti communiste français. D’autres veulent faire entendre leur différence par rapport aux partis traditionnels. C’est le cas d’Ecologie au centre ou des Patriotes à l’extrême droite. Toute la gauche anti-Nupes n’a pas voulu rejoindre Raphaël Glucksmann, et cherche à se faire une place.

Sur le plateau, Francis Letellier mène les débats avec ses six invités et plusieurs thématiques.

11:40 Le monde paysan, l'écologie et le bien-être animal

Jean Lassalle, tête de liste de l’Alliance rurale.

Hélène Thouy, tête de liste du Parti animaliste.

Jean-Marc Governatori, tête de liste Ecologie au centre.

11:55 Politiques économique, sociale ou politique étrangère ? Qui fera le vote ?

Pierre Larrouturou, tête de liste Changer l’Europe.

Juliette Méadel, candidate sur la liste du Parti radical de gauche (PRG) et de ses alliés.

Florian Philippot, tête de liste Les Patriotes.