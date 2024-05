Au bout de l'enquête - Affaire Pierre Bodein, Pierrot le fou, samedi 4 mai 2024 sur France 2

Samedi 4 mai 2024 à 14:00 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un nouveau numéro du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?" consacré à l'affaire Pierre Bodein, Pierrot le fou.

C’est la psychose en Alsace au printemps 2004. En quelques jours, deux jeunes filles disparaissent et une femme est retrouvée morte.

Des hélicoptères et plongeurs ratissent la zone. De gros moyens d’enquête sont mobilisés pour finir par identifier un homme au profil très inquiétant : un mélange de ruse et d’extrême brutalité.

Son profil de récidiviste va susciter la colère et la mobilisation des habitants.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Dans "Au bout de l’enquête", chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, "Au bout de l’enquête" écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.