C médiatique dimanche 5 mai 2024 : sommaire et invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dimanche 5 mai 2024 à 12:00 dans le magazine "C médiatique" sur France 5 présenté par Mélanie Tavarant.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Sommaire et invités reçus dimanche 5 mai 2024 :

À quelques semaines des JO, plongée au cœur du quotidien des sportifs pour le meilleur et pour le pire…

Invités : Nelson Monfort, journaliste FranceTV et Amaury Leveaux, champion olympique.

L’Eurovision un concours politique et géopolitique !

Décryptage avec Gaspard Gantzer et Franck Louvrier.

12 ans après la chute de DSK, retour sur une campagne qui n’a jamais eu lieu…

Invité : Jean-Christophe Cambadélis président de Nouvelle Société.