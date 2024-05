Sept à Huit dimanche 5 mai 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 5 mai 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 5 mai 2024 :

Spéciale « pouvoir d'achat »



Avec des Français qui trouvent des solutions contre l'inflation. Troc, achats groupés, buffets à volonté ou invendus alimentaires : comment faire des économies sans renoncer à rien ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 28 avril 2024 :

Les Home-jacking

Ils se sont fait braquer à domicile, ils racontent la violence et la peur.

Enfants stars en Ouganda



En Ouganda, le conte de fée de ces orphelins qui sont devenues stars mondiales grâce à leurs chorégraphies.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Hélène Ségara



La chanteuse se confie à Audrey Crespo-Mara sur ce mal mystérieux qui lui fait peu à peu perdre la vue.