La grande librairie mercredi 8 mai 2024 : les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 - Vidéo

Mercredi 8 mai 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Mercredi 8 mai 2024, Augustin Trapenard proposera une émission spéciale et recevra Salman Rushdie.

Salman Rushdie sera en exclusivité télé sur le plateau de La Grande Librairie du mercredi 8 mai à l’occasion de la parution de son livre « Le couteau » aux éditions Gallimard.

L’écrivain se livre pour la première fois, et sans concession, sur l’attaque dont il a été victime le 12 août 2022 aux États-Unis. Une manière pour lui de « répondre à la violence par l’art » et d’apporter un message d’espoir sur la vie, l’amour et le pouvoir de la littérature.

Il sera ensuite rejoint par la romancière Leila Slimani et le journaliste et écrivain Kamel Daoud pour parler de liberté, de résistance et du pouvoir sacré de l'imagination.