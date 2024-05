Le Monde de Jamy - Les dangers du réchauffement climatique pour nos produits du terroir le 29 mai sur France 3

Mercredi 29 mai 2024 à 21:10 sur France 3, Jamy Gourmaud évoquera les dangers que présente le réchauffement climatique pour nos produits du terroir dans un numéro inédit du "Monde de Jamy".

Abricots du Roussillon, tomme ce Savoie, vins de Bourgogne.. Comment le réchauffement climatique affecte-t-il nos produits du terroir ?

Alors que les sécheresses se multiplient dans le sud de la France et que les prix explosent, Jamy enquête auprès de ceux qui, depuis des générations, régalent nos papilles.

Dans le Roussillon, Sébastien, un producteur d’abricots, n’a pas vu une goutte de pluie depuis 15 mois. Il envisage de remplacer sa production par des grenades.

En Savoie, Olivier manque d’herbe pour produire son lait et nos fromages. Idem en Bourgogne, où la hausse des températures gorge les raisins de sucre.

Le goût de nos produits emblématiques va-t-il changer ? Certains pourraient-ils même disparaître ?

Jamy rencontre des scientifiques qui créent des variétés plus résistantes à la chaleur et aux nouveaux virus dus au réchauffement.

Nos agriculteurs s’adaptent et saisissent de nouvelles opportunités : en Provence, on plante des pistaches et des avocats. Les Bretons se lancent dans la viticulture… Quels nouveaux produits allons-nous donc manger demain ? Qui seront les gagnants et les perdants de ce grand déménagement ?

