C dans l'air lundi 6 mai 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Ce lundi 6 mai 2024, Caroline Roux reçoit : David Baverez, investisseur installé à Hong Kong, auteur de « Bienvenue en économie de guerre ! ».

Pour la première fois depuis la pandémie de Covid, le président chinois Xi Jinping est de retour en France pour célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Il entame une visite d'État de deux jours. “Les échanges porteront sur les crises internationales, au premier rang desquelles la guerre en Ukraine et la situation au Moyen-Orient, les questions commerciales, les coopérations scientifiques, culturelles et sportives ainsi que sur nos actions communes face aux enjeux globaux, notamment l’urgence climatique, la protection de la biodiversité et la situation financière des pays les plus vulnérables” selon l’Élysée. Comme il y a un an en Chine, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, sera associée à ces échanges lors d’une discussion aujourd’hui à Paris.

En 2023, lors d'un déplacement en Chine, Emmanuel Macron avait appelé Xi Jinping à "ramener la Russie à la raison" à l'égard de l'Ukraine "et ramener tout le monde à la table des négociations". Un an plus tard, Paris souhaite toujours inciter Pékin à contribuer à une "résolution" du conflit en Ukraine. L’objectif pour la France est double : s'assurer que la Chine ne basculera pas dans un soutien clair à son effort de guerre face à Kiev et compter sur Xi Jinping, seul acteur qui peut peser sur la Russie.

Mercredi dernier, Bruxelles a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les pratiques discriminatoires de la Chine dans ses marchés publics de dispositifs médicaux. La Commission européenne a affirmé que “le marché chinois des dispositifs médicaux s’est progressivement fermé aux entreprises européennes et étrangères, ainsi qu’aux produits fabriqués dans l’UE”.

David Baverez est investisseur installé à Hong Kong depuis 2012 et auteur de « Bienvenue en économie de guerre ! », aux éditions Novice, dans lequel il décrit l’émergence d’une Seconde Guerre froide, déclenchée par la guerre en Ukraine et le XXe congrès du parti communiste chinois. Alors que la Chine s’y prépare depuis 10 ans et que les Etats-Unis s’y sont adaptés rapidement, David Baverez affirme que “le rebond européen devra se construire autour de la redécouverte du courage politique”.

Bruno Tertrais, directeur adjoint de la FRS, conseiller géopolitique à l’Institut Montaigne.

Marion Van Renterghem, grand reporter, chroniqueuse à L’Express.

Dominique André, journaliste à Radio France, ex-correspondante à Pékin.

Pierre Haroche, maître de conférences en sécurité internationale à l'Université Queen Mary de Londres.

Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France.

Le thème de l'émission : Chine : amie ou ennemie ?



C'est l'un des hommes les plus puissants au monde. Xi Jinping, président chinois depuis 2013, est reçu en grande pompe en France pour une visite d’État de deux jours. Une visite pendant laquelle les sujets de tension et de discussion potentiels ne manqueront pas. Car si le séjour du dirigeant chinois se veut amical (Emmanuel Macron l'amènera demain dans les Hautes-Pyrénées), les enjeux sont nombreux, à commencer par les tensions commerciales.

Après s'être entretenu avec le chancelier Olaf Scholz pour « aligner leurs positions face à la Chine », Ursula von der Leyen vient en effet ce lundi à Paris pour exiger une concurrence « équitable » avec l'Empire du Milieu. « La Chine fabrique actuellement plus qu’elle ne vend en raison de sa faible demande intérieure. Cela conduit à un commerce déloyal... », accuse-t-elle.

La guerre en Ukraine est l'autre sujet brûlant. Est-il possible de dissuader la Chine d’aider la Russie ? Telle est la question des diplomates occidentaux. Car le soutien que l’économie chinoise apporte à la Russie est important et permet à Moscou de redresser son industrie d’armement et d’en tirer un avantage dans le conflit. Paris veut, a minima, s'assurer que la Chine ne bascule pas dans un soutien clair à l'effort de guerre de Moscou. Mais Pékin semble bel et bien renforcer ses liens avec la Russie : Vladimir Poutine est attendu pour une nouvelle visite officielle en Chine dans quelques jours.

Autre point de crispation : l'espionnage chinois dans certains pays occidentaux, notamment en France. Dans une stratégie du renseignement, la Chine traque toutes les données politiques qui lui permettent d’orienter sa propre politique étrangère. En Belgique, de 2019 à 2022, un espion chinois a même échangé avec Frank Creyelman, un ancien député belge. L’officier de renseignement sollicitait cet élu pour récolter des informations confidentielles, approcher des sources potentielles et transmettre des éléments de langage en faveur du pouvoir chinois.

Alors, quelle est la stratégie de Macron face à Xi Jinping ? La Chine va-t-elle aider plus directement la Russie face à l'Ukraine ? Comment se prévenir de l'espionnage chinois ?

