C dans l'air jeudi 9 mai 2024 : les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 9 mai 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro du magazine "C dans l'air".

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 9 mai 2024, Caroline Roux reçoit Lucas Pacotte, coauteur de "La Grande histoire du climat".

Depuis 3 millions d'années, la Terre connait des changements climatiques. Chaque fois, la faune et la flore ont évolué, le monde s'est transformé, et les humains se sont adaptés. Grâce aux publications scientifiques les plus récentes, les auteurs offrent un exposé rigoureux des changements climatiques qui ont marqué l'histoire humaine et de la manière dont les sociétés ont surmonté ces bouleversements. Une version archéologique du rapport du Giec, de la Préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Et qui éclaire l'époque actuelle, dont la particularité est que le changement climatique est une conséquence de l'activité humaine.

Il y a 20.000 ans, il y avait des pingouins à Marseille, et jusqu'en 3.500 avant J-C, le Sahara n'était que prairies, lacs et rivières...A chaque époque, l'Homme a dû créer, innover, pour survivre : , chasser le renne, coudre ses vêtements, cultiver, migrer...Certaines civilisations ont sombré en partie à cause du climat, comme les Grecs suite à la grande sécheresse en Méditerranée en 1.200 avant J-C. Et que dire de la Révolution française, qui arrive après plusieurs années de froid et de mauvaises récoltes ?

Archéologue de formation, Lucas Pacotte est professeur d'histoire et auteur pour la chaîne Youtube "Passé sauvage". Avec Clothilde Chamussy, il publie "La grande histoire du climat - comment les humains s’adaptent depuis trois millions d’années" chez Robert Laffont.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Les experts invités :

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Echos.

Frédéric Dabi, directeur général Opinion - Institut de sondages IFOP.

Le thème de l'émission : Attal s'engage, Bardella s'envole...



A un mois jour pour jour des élections européennes, Valérie Hayer, tête de liste des macronistes, peine plus que jamais à imposer sa marque. Sondage après sondage, sa position devient plus inconfortable. Elle est très largement devancée par le RN de Jordan Bardella, sûr de sa force, qui caracole à près de 30% des intentions de vote. La candidate de la majorité est même désormais talonnée par le socialiste Raphaël Glucksmann. Récemment crédité de 14% des intentions de vote, ce dernier est aujourd'hui juste derrière sa rivale, donnée à 15%.

Pour remobiliser son électorat, l'heure est à la mobilisation générale dans la majorité. Tous les ministres ont été appelés à se déployer sur les réseaux sociaux et sur le terrain. Le chef du gouvernement Gabriel Attal donne l'exemple à ses troupes. Il quadrille ce jeudi la partie sud de la Bretagne, une région considérée comme clé de l'électorat de la majorité. De son côté, la candidate se rend à Bordeaux, avec le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave. Elle sera en Corse demain et samedi.

La période électorale ne va pas sans son lot de polémiques. En marge d'un meeting de Jordan Bardella et Marine Le Pen, le 1er mai dernier à Perpignan, les propos d'une bénévole des Restos du cœur ont été ont suscité la controverse. Au micro de TF1, Colombe, une sexagénaire au RSA, électrice du RN, a évoqué ses difficultés à vivre décemment et à trouver un emploi. La vidéo a été vue et partagée par des millions de personnes sur les réseaux sociaux.

Dans la foulée de cette séquence, les Restos du cœur dont la "neutralité politique" est un "principe non négociable", ont indiqué samedi dernier que Colombe ne faisait plus partie de ses bénévoles, assurant qu'elle avait démissionné après un rappel au règlement. Un volontaire peut être en effet candidat à une élection mais doit dans ce cas rester discret sur ses activités au sein de l'association. Après les multiples réactions politiques, les Restos du cœur ont finalement annoncé lundi la réintégration de Colombe.

A travers l'exemple de Colombe, RN se targue aujourd'hui d'être le représentant des laissés pour compte et mise sur ses promesses d'amélioration des conditions de vie des plus pauvres pour susciter l'espoir.

Si l'extrême-droite semble plus influente que jamais dans l'Hexagone, en Italie, elle est au pouvoir. Georgia Meloni est en effet présidente du Conseil des ministres depuis 2022 après avoir utilisé les mêmes recettes que le Rassemblement national. Mais ses promesses en direction des classes populaires ont déjà fait long feu. La présidente du parti Frères d'Italie, a en réalité coupé plusieurs aides sociales. La main n'a finalement pas été tendue vers les catégories les plus pauvres de la population. Et ces dernières déchantent.

La majorité peut-elle encore éviter une déconvenue lors du scrutin européen ?

Le RN se vante d'être le parti des classes populaires, qu'en est-il vraiment ?

Quel bilan tirer de l'exercice du pouvoir par l'extrême-droite en Italie ?

