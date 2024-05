C dans l'air vendredi 10 mai 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 10 mai 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque vendredi et samedi en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 10 mai 2024, Axel de Tarlé recevra : Benjamin Davido, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de Haute Finance.

Thomas Porcher, économiste, membre des Économistes Atterrés.

Bruno Jeudy, directeur délégué et éditorialiste à La Tribune Dimanche.

Isabelle Raymond, cheffe du service économie et social à France Info.

Le thème de l'émission : JO, investissements, tourisme : la France qui gagne

La ferveur, les sourires, la joie... La cérémonie de l’arrivée de la flamme olympique à Marseille a été un succès total, portée par près de 200 000 habitants unis dans une même émotion. Le Vieux Port était bondé, les jetées et les parcs étaient noirs de monde pour apercevoir le Belem sur ses derniers mètres de course. La parade grandiose du célèbre trois-mâts leur a offert un spectacle époustouflant, avant de voir le chaudron olympique s'embraser.

Enfin, la France s'enchante pour ses Jeux. Après des mois de polémiques autour de la sécurité, des transports, de l'organisation, l'arrivée de la flamme dans la cité phocéenne semble avoir provoqué un élan d'enthousiasme chez les Français.

Le début du relais de la torche olympique concrétise, et de manière positive, l'approche de l'événement. Le compte a rebours est enclenché.

Mais l'accueil de la plus grande compétition sportive de la planète n'est pas la seule bonne nouvelle de ces dernières semaines. Côté économique, un indicateur a ravi l'exécutif. La France est en effet la destination la plus attractive d’Europe pour les investisseurs étrangers pour la cinquième année consécutive. Le célèbre cabinet d'audit EY a en effet annoncé cette semaine dans son baromètre d’attractivité que pas moins de 1180 projets d’investissement ont été recensées pour cette année. Une bonne nouvelle pour l'emploi. Ces investissements devraient permettre de créer ou de maintenir près de 40 000 emplois dans le pays.

Pour le gouvernement, ce motif de satisfaction est bienvenu, alors que les chiffres de la croissance sont au plus bas et que l'Etat a enregistré un important dérapage budgétaire.

Parmi les secteurs économiques dans lesquels la France tire brillamment son épingle du jeu, il y a le tourisme. Le pays est une destination incontournable et est régulièrement celui qui attire le plus de visiteurs au niveau mondial. Cette année encore, avec l'accueil des JO, les étrangers seront nombreux dans l'Hexagone.

Mais cet afflux massif n'est pas sans générer des défis, notamment sur le littoral. De la Bretagne à la Provence en passant par le pays basque, certaines villes voient leur population multipliée par dix pendant les vacances. L'été, le marché locatif sature et le prix des locations s’envole.

Problème : les saisonniers doivent, eux aussi, se loger près de leur travail. Un véritable casse-tête pour certains. Il faut en plus composer avec l'explosion du marché des meublés de tourisme type Airbnb, qui limite les possibilité de se loger pour les travailleurs locaux, employés à l'année. Ces derniers parviennent de moins en moins à se loger près de leur lieu de travail et son contraints de s'éloigner toujours plus loin.

A l'image de Marseille, la France entière est-elle enfin prête à s'enflammer pour ses Jeux ?

Quelles seront les retombées concrètes des investissements de capitaux étrangers dans le pays ?

Comment concilier le dynamisme touristique national et la possibilité pour les travailleurs de se loger au plus près de leur emploi ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.