C médiatique dimanche 12 mai 2024 : sommaire et invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dimanche 12 mai 2024 à 12:00 dans le magazine "C médiatique" sur France 5 présenté par Mélanie Tavarant.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Sommaire et invités reçus dimanche 12 mai 2024 :

Comment informer en temps de guerre ?



Stéphanie Perez, grand reporter à France 2.

Maryse Burgot, grand reporter à France 2.

Marc Fauvelle, directeur de l'information à France Inter.

Les faits divers, une passion française !



Christophe Delay et Dominique Rizet, présentateurs de "Faites entrer l'accusé" sur RMC Découverte.

Damien Delseny, chef du service Police/Justice au Parisien.

Ce sont les voix de la nuit à la radio !



Caroline Dublanche, présentatrice de "Parlons-nous" sur RTL.

Olivier Delacroix, présentateur de "La libre antenne" sur Europe 1.