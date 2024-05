Enquête de santé - Faut-il encore manger de la viande ? mardi 14 mai 2024 sur France 5 (vidéo)

Mardi 14 mai 2024 à 21:05 sur France 5, Marina Carrère d'Encausse présentera un nouveau numéro du magazine "Enquête de santé" dont le thème sera : « Faut-il encore manger de la viande ? ».

"Enquête de santé" propose une soirée consacrée à la viande : Faut-il encore manger de la viande ? Le documentaire réalisé par Magali Cotard, sera suivi d'un débat animé par Marina Carrère d'Encausse.

Le documentaire

Barbecues, burgers, effilochés de porc ou poulet : la viande est consommée par 97% des Français. Mais depuis quelques années, le plaisir a un arrière-goût et une question se pose : la viande est elle nocive pour notre santé et faut-il réduire sérieusement sa consommation ou même arrêter d’en manger ?

Des études scientifiques ont démontré qu’une consommation excessive de produits carnés était mauvaise pour le cœur et les artères. La viande rouge augmente aussi les risques de diabète et de certains cancers. En France les recommandations sont pour l’instant de 500 grammes par semaine et on estime qu’un tiers des Français les dépassent. Alors par quoi remplacer la viande rouge ?

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous reporter sur le poulet. Les Français sont même devenus les plus gros mangeurs de volailles en Europe. Mais comment bien choisir cette viande blanche et que valent les labels nutritionnels ? Pour sa santé et celle de la planète, faut-il se tourner vers des alternatives végétales ?

Lentilles, haricots, pois chiches ou tofu... Riches en protéines, ces produits longtemps réservés aux seuls végétariens connaissent un véritable essor et séduisent de plus en plus de consommateurs. Des steaks végétaux ultra-transformés à la viande cellulaire, en passant par de la simili-viande plus saignante que l’originale vendue aux Etats-Unis, la fausse viande a-t-elle un avenir ?

Les invités du débat

Pr Harry SOKOL, gastro-entérologue, Hôpital Saint-Antoine AP-HP.

Dr Corinne CHICHEPORTICHE-AYACHE, médecin nutritionniste.

Frédéric DENHEZ, journaliste spécialisé en environnement.

Raphaël HAUMONT, professeur de Physico-Chimie / Université Paris-Saclay.

Magali COTARD, journaliste, réalisatrice du documentaire.

Cyril VERBIST, témoin dans le documentaire.