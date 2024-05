En société dimanche 19 mai 2024 : sommaire et invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 19 mai 2024 à partir de 18:40, Karime Rissouli présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "En société". Voici le sommaire et les invités reçus cette semaine.

"En société" est le rendez-vous d'access du dimanche soir construit autour de trois grands reportages. Une émission qui se veut riche en images avec de l'immersion, des portraits mais aussi des grands récits...

Avec son équipe, Karim Rissouli raconte les vies, les destins des femmes et des hommes, tous ceux qui marquent notre époque, interrogent, inspirent ou même dérangent notre société.

Revenir sur le terrain pour être au plus près de la parole et des faits, renforcer l'image et le reportage pour donner à voir tous les visages de notre société.

Autour de Karim Rissouli, les reporters de la rédaction viendront nous raconter ce qu'ils ont vu, les coulisses de leur rencontre mais aussi tout ce qu'il n'ont pas pu forcément filmer.

En plateau, des intellectuels ou des témoins interviendront pour réagir et approfondir les grandes questions posées par les reportages.

Au sommaire ce dimanche 19 mai 2024 :

La France doit-elle reconnaître l'État Palestinien ?

Hanna Assouline de l’association “Les Guerrières de la paix”.

Denis Charbit, professeur de science politique

Jean-Paul Chagnollaud, président de l'institut iReMMO.

Gaza, le désastre humanitaire

Diffusion du reportage « Gaza, au nom des enfants » de Dianna Buitrago et Edward Haywood puis débat en plateau avec :

Amel Delimi et Lyne Haigar, avocates et membres du collectif des avocats France-Palestine.