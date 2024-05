HugoDécrypte : L'interview face cachée de Didier Deschamps sur France 2 jeudi 13 juin 2024

Jeudi 13 juin 2024 à 20:40 sur France 2, Hugo Travers vous proposera de découvrir Didier Deschamps, l'entraineur de l'équipe de France, sous un nouveau jour.

Pour ce nouveau face-à-face, alors que la liste des bleus pour l'Euro 2024 vient d'être dévoilée, Hugo Travers reçoit l'entraîneur-sélectionneur de l'équipe de France de football : Didier Deschamps.

Originaire du Pays basque, le footballeur Didier Deschamps a été formé au FC Nantes. Il évolue au poste de milieu défensif dans plusieurs clubs français et internationaux. Sélectionné 103 fois en équipe de France, dont il est capitaine à 54 reprises, il a remporté plusieurs championnats comme la Coupe du monde (1998), le Championnat d'Europe (2000)...

Depuis 2012, Didier Deschamps est entraîneur-sélectionneur de l'équipe de France qu'il parvient à mener à la victoire lors de la Coupe du monde de 2018. Il est le seul Français à avoir remporté deux Coupes du monde : en tant que joueur et capitaine, puis en tant que sélectionneur.

La mécanique de L'interview face cachée est inspirée de celle des jeux, et affiche un ton à la fois ludique et profond. Le format d’HugoDécrypte est rythmé par des happenings qui visent à surprendre l’invité et à obtenir des réponses qui sortent des sentiers battus.