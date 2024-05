Inédit de Recherche appartement ou maison sur M6 vendredi 24 mai 2024 avec Stéphane Plaza

Vendredi 24 mai 2024 à 21:10, M6 diffusera un numéro inédit du magazine "Recherche appartement ou maison" dans lequel nous retrouverons Stéphane Plaza, Caroline Gherman et Agnès Bardoux.

"Recherche appartement ou maison" met à la disposition de familles des spécialistes en immobilier qui vont les aider, les conseiller, les accompagner dans leur quête et peut-être dénicher la maison ou l'appartement de leur rêve.

Dans cet épisode inédit, Stéphane Plaza, Caroline Gherman et Agnès Bardoux vont venir en aide à trois nouvelles familles :

Vanille

Pour son premier achat, Vanille, 25 ans, voit très grand ! Actuellement en colocation dans le 11ème arrondissement de Paris, elle est même prête à chercher en proche banlieue pour gagner de l’espace. Stéphane Plaza va appeler son bras droit Antoine Blandin en renfort pour multiplier les propositions.

Francesco et Anthony

Francesco, 39 ans, et Anthony, 31 ans, vivent à Nice dans une location avec une vue plongeante sur la mer. Comment rivaliser avec un tel cadre, et en plus trouver une terrasse ? Caroline Gherman va tout faire, avec d’autres agents immobiliers de Nice, pour les aider à acheter sur cette French Riviera si prisée !

Sandrine et Olivier

À Rennes, Sandrine, 51 ans, Olivier, 47 ans, et leurs deux grands enfants sont en location dans un appartement et cherchent à acquérir une grande maison familiale. Agnès Bardoux va-t-elle dénicher la maison tant espérée et les mettre tous d’accord ?