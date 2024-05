C dans l'air jeudi 23 mai 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce jeudi 23 mai 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce jeudi 23 mai 2024, Axel de Tarlé recevra : Alexandre Devecchio, journaliste et essayiste, auteur de "Les nouveaux enfants du siècle".

Dans "Les nouveaux enfants du siècle" aux éditions du Cerf, le journaliste et essayiste Alexandre Devecchio analyse les ressorts de l'engagement des jeunes figures de proue de l'extrême droite française : Jordan Bardella, Marion Maréchal et Sarah Knafo. Selon lui, "leur imaginaire a été façonné par la crise, des attentats du 11 septembre 2001 à New York aux attentats de 2015 à Paris, en passant par les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises". Si tous sont d'extrême droite, ils se sont construits en deux familles idéologiques distinctes, selon les catégories imaginées par le rédacteur en chef du Figaro Magazine.

Selon l'Ifop-Fiducial, la liste du Rassemblement national portée par Jordan Bardella est largement en tête et reste pointée à 32 % des intentions de vote, près de deux fois plus que la liste de la majorité présidentielle menée par Valérie Hayer. Mais l'écart avec le troisième homme, Raphaël Glucksmann, s'effrite. La liste du Parti socialiste et de Place publique est désormais créditée de 15 % des intentions de vote (+0,5), son plus haut niveau depuis le lancement de notre sondage quotidien. Derrière, quatre partis restent au-dessus la barre des 5 %, cruciale pour envoyer des eurodéputés au Parlement européen. La liste de La France insoumise menée par Manon Aubry, celle des Républicains de François-Xavier Bellamy. La liste de Reconquête de Marion Maréchal et celle des Écologistes de Marie Toussaint suivent ensuite.

Ce soir à partir de 20h15 sur France 2, la tête de liste du RN Jordan Bardella et le Premier ministre Gabriel Attal s’affrontent dans un débat. L'échange intervient en pleine campagne des européennes, à un peu plus de deux semaines du scrutin fixé le 9 juin en France.

Alexandre Devecchio reviendra sur les personnalités et les engagements de Gabriel Attal, Jordan Bardella à quelques heures du débat télévisé sur France 2 et plus largement sur les nouveaux visages politiques qui émergent en France.

Le thème de l'émission : Nouvelle-Calédonie : Macron face aux barricades



Emmanuel Macron se trouve ce jeudi 23 mai en Nouvelle-Calédonie, où les tensions persistent plus d'une semaine après le début des émeutes. Le président de la République a réaffirmé son objectif d’un retour "le plus vite possible" à "la paix, au calme, à la sécurité", mais aussi à une reprise du "dialogue". Dans ce sens, le chef de l’Etat a participé à une réunion avec les élus et acteurs économiques de l’archipel. Il a également organisé une rencontre avec toutes les composantes des partis indépendantistes.

Evoquant un "mouvement d'insurrection absolument inédit" qui secoue ce territoire français du Pacifique depuis la mi-mai, Emmanuel Macron s’est dit plutôt défavorable à une prolongation de l'état d'urgence, qui est actuellement en vigueur. Néanmoins, il a averti que celui-ci ne sera levé "que si chacun en sa responsabilité appelle à lever les barrages". Il a par ailleurs appelé à un « apaisement constructif" et à la recherche d’une "solution" politique, mais sans revenir sur le résultat des trois référendums qui ont acté le maintien du territoire ultramarin dans la République. "L’apaisement ne peut pas être le retour en arrière", a-t-il estimé, promettant des "décisions" et des "annonces" rapidement, tout en assurant n’avoir « pas de limite » de temps sur place.

Alors quel est le plan du président ? Comment sortir de la crise ? La question agite la classe politique également en France alors que le duel télévisé entre Gabriel Attal et Jordan Bardella se prépare. Le Premier ministre et le président du RN vont en effet débattre ce soir en prime time, sur France 2. Une confrontation à moins de trois semaines des élections européennes très attendue par le camp présidentiel pour inciter les électeurs à voter en faveur de leur liste qui dégringole dans les sondages. D’après le «rolling» Ifop-Fiducial du 22 mai, la tête de liste Renaissance, Valérie Hayer qui préside actuellement le groupe Renew au Parlement européen serait créditée de 16 % des intentions de vote, largement distancée par la tête de liste de l’extrême droite Jordan Bardella (32,5) et suivie de près par Raphaël Glucksmann (15 %), tête de liste PS/Place publique.

