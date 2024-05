Manon Aubry invitée de Dimanche en politique sur France 3 ce 26 mai 2024

Dimanche 26 mai 2024 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique" qui reçoit cette semaine Manon Aubry.

"Dimanche en politique", l'émission politique dominicale leader sur France 3, se consacre aux élections européennes.

Jusqu'au 2 juin, Francis Letellier reçoit tour à tour les principales têtes de liste des élections européennes 2024, avec aujourd'hui un échange à 11:55, afin d'interroger l'invitée sur les attentes des Français et de susciter leurs réactions face aux différents discours et événements de la campagne électorale.

Les invités sont également amenés à se prononcer sur des lois, initiatives ou débats qui ont lieu dans les 26 autres pays de l’Union européenne.

C'est le moment des débats entre les principaux candidats, et même du face-à-face entre la tête de liste du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui caracole haut dans les sondages, et le Premier ministre Gabriel Attal, chargé de défendre la liste macroniste.

Elargir l'électorat de LFI à gauche ?

Dans un peu plus de quinze jours, les Français vont voter. Auront-ils perçu dans cette campagne les enjeux européens, nationaux, sociaux, de défense ou de sécurité ? La guerre en Ukraine, les ingérences étrangères et bien sûr le conflit à Gaza ont bien souvent structuré les positions. La présence de la Franco-Palestinienne Rima Hassan sur la liste des Insoumis, et sa campagne très active, ont donné un tournant clairement militant pro-palestinien aux élections européennes, obligeant les autres partis à se positionner.

Pour en parler, Francis Letellier reçoit Manon Aubry. La tête de liste de La France insoumise aux élections européennes veut-elle réorienter les débats vers le social pour élargir son électorat à gauche ? Si la liste de Raphaël Glucksmann arrive en tête de la gauche avec un score à deux chiffres, quelles conséquences sur les possibilités de coalition avant l'élection présidentielle ?

La Carte Blanche

Laurence Peuron, journaliste politique à France Inter.