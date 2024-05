Sept à Huit dimanche 26 mai 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 26 mai 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 26 mai 2024 :

Une deuxième vie pour des chiens cobayes.



En Bourgogne, Virginia sauve les beagles de laboratoires et les fait adopter par des familles.

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 26 mai 2024 :

Le business clandestin sur Snapchat & Telegram



Contrefaçons, armes, faux papiers, enquête saisissante sur le business clandestin sur Snapchat ou Telegram, des applications que vous utilisez tous les jours.

Malte : le nouvel eldorado de la fête

Embarquement pour Malte le nouvel eldorado de la fête à petits prix. Les jeunes Français s'y rendent par milliers.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Sylvie Tellier

Confidences et révélations sur l'envers du décor des Miss France.