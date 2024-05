"Vive le camping" dans les Landes à Messanges sur 6ter jeudi 30 mai 2024

Jeudi 30 mai 2024 à à 21:10 sur 6ter, Élodie Gossuin vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Vive le camping" : « Landes : un camping XXL pour des vacances en tribu ».

Plages à perte de vue, lacs enchanteurs et forêt de pins, chaque été plus de 2 millions de Français passent leurs vacances dans les Landes. C'est dans cette région 100 % nature que nous avons posé nos valises.

À 20 km d’Hossegor, à Messanges, il existe un camping 5 étoiles où depuis toujours le maître-mot est la famille. Cet établissement doté d’un espace aquatique XXL et de 490 emplacements se transmet de père en fils depuis 3 générations. À sa tête aujourd’hui, une des équipes les plus jeunes de France : 4 cousins qui ont entre 23 et 28 ans. Leur pari cette saison : miser sur Anaïs, 22 ans, au poste de directrice de l’animation. Cette ancienne grande timide n’a jamais travaillé dans un camping de sa vie. Alors toute sa famille est venue pour la soutenir.

Julie, Sergio et leurs deux enfants testent le camping pour la première fois. Une aventure pour la maman qui a une peur panique des insectes. Julie réussira-t-elle à lâcher prise ?

Les tribus de Joris et Micka sont au contraire des adeptes du camping. Chaque été, les familles des deux amis réservent deux semaines en mobile home pendant lesquelles ils participent à toutes les activités. Leur objectif ? Remporter le gros lot du concours : une semaine gratuite au camping !

Mélodie et Valentin voulaient faire découvrir à leurs enfants les joies du camping sous la tente, et ils ne vont pas être déçus !

Prise de risque, grand frissons et émotions, vibrez le temps d’un été dans les Landes avec ces familles mémorables.