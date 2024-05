Inédit de Maison à vendre vendredi 31 mai 2024 sur M6 au Cannet et à Villiers-sur-Marne

Vendredi 31 mai 2024 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir un nouvel inédit du magazine "Maison à vendre" avec Stéphane Plaza au Cannet et à Villiers-sur-Marne.

Dans "Maison à vendre", Stéphane Plaza et son équipe aident des particuliers à mettre en valeur leur bien immobilier qu'ils ont du mal à vendre. Grâce à des améliorations peu coûteuses et les conseils d'un professionnel de l'immobilier, ils mettent toutes les chances de leur côté pour vendre leur maison.

Ce numéro inédit de "Maison à vendre" va venir en aide à deux familles.

José, Gaëtan et Gladys • Le Canet (06)



Direction la charmante ville du Cannet dans les Alpes-Maritimes. Pour offrir une vie plus adaptée au handicap de Gladys, ses frères doivent vendre l’appartement dont ils ont tous hérité. José, l’ainé, a pris les choses en main car son frère Gaëtan et sa sœur Gladys veulent se lancer dans une nouvelle aventure : acheter une maison avec terrain dans la Creuse, pour une activité de maraichage biologique.

Stéphane Plaza et Sophie Ferjani vont s’inspirer un maximum de l’esprit du sud et apporter toute leur énergie pour ré-enchanter l’appartement et enfin changer la vie de la fratrie.

Audrey et Thomas • Villiers-sur-Marne (94)



À Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, Audrey et Thomas ont abandonné tous leurs projets de rénovation quand ils ont pris la décision de se séparer. Originaire de Bordeaux, Audrey est retournée vivre près de sa famille. Thomas va également déménager dans la région, mais en attendant la vente de la maison, il fait des allers-retours entre Paris et Bordeaux tous les 15 jours pour voir ses enfants scolarisés là-bas…

Stéphane Plaza et Carole Carat vont tout reprendre à zéro et faire souffler un vent de joie et de chaleur sur cette grande maison pour laisser cette période douloureuse d’Audrey et Thomas derrière eux.