C dans l'air samedi 1er juin 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce samedi 1er juin 2024 à partir de 17:45 sur France 5, Axel de Tarlé présentera un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Axel de Tarlé décryptera l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités / experts :

Mathieu Delahousse, grand reporter au Nouvel Obs.

Bruno Pomart, ancien policier instructeur du RAID.

Clotilde Champeyrache, économiste-criminologue et maîtresse de conférences au CNAM.

Driss Aït Youssef, docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité globale.

Le thème de l'émission :

Deux semaines après son évasion, Mohamed Amra demeure introuvable. Il devient l'homme le plus recherché de France.

Le 14 mai dernier, dans l'Eure, un commando a pris d'assaut le fourgon pénitentiaire qui transportait ce détenu, tuant deux surveillants. L'émotion suscitée par la mort de ces deux agents est immense et l'affaire prend une dimension politique.

La question qui se pose alors est de savoir comment un homme d'abord présenté comme une petite frappe a-t-il pu monter une telle évasion ?

Rapidement les enquêteurs se rendent compte que Mohamed Amra a peut-être été sous-estimé. Des écoutes révèlent que depuis sa cellule, équipé de plusieurs téléphones portables, le voyou gérait son trafic de stupéfiants, organisait un enlèvement et négociait même des achats d'armes de fusils d'assaut. Mohamed Amra est aujourd'hui présenté comme un homme particulièrement dangereux. Problème : l'administration pénitentiaire ne disposait pas de tous ces détails.

Le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti souhaite aujourd'hui savoir si ces informations auraient pu permettre une détention plus stricte, ou encore une escorte plus étoffée en cas de déplacement. C'est pour répondre à ces questions que le garde des Sceaux a demandé à ce qu'une enquête soit menée. L'objectif est de savoir si les procédures prévues par le droit ont bien été respectées, et si oui, de comprendre comment les faire évoluer pour les adapter aux problématiques actuelles. Réduire le nombre de failles, dont Mohamed Amra a pu tirer profit.

Des magistrats de l'Inspection générale de la justice vont donc auditionner ceux qui, dans les rangs de l'administration pénitentiaire et des tribunaux, ont eu dans leurs mains le dossier de celui qui est surnommé «La Mouche».

Mohamed Amra est désormais activement recherché par des centaines de policiers. Les enquêteurs exploitent tous les éléments pouvant leur permettre de retrouver le fugitif. La traque, Bernard Petit connait bien. Ancien patron du 36 quai des Orfèvres, il avait dirigé celle du braqueur Redoine Faïd suite à sa première évasion en 2013. Ce dernier, décrit comme "le roi de l'évasion", avait réussi à s'échapper une seconde fois, de façon spectaculaire, par hélicoptère, le 1er juillet 2018. Il était resté 93 jours en cavale avant d’être interpellé, caché sous une burqa, à Creil, près de là où il a grandi.

Mohamed Amra, comme de nombreux détenus, est un trafiquant de drogue. Entre les assassinats et les expéditions punitives, ces trafics sont à l'origine de nombreux actes de grande violence, qui se sont répandus sur tout le territoire.

Pour apaiser les tensions, certains habitants ont décider de se mobiliser. A Champigny-sur-Marne, dans la cité du Bois L'Abbé, les papas ont décidé d'intervenir auprès des jeunes pour renouer le dialogue. Depuis deux ans, les "Papas Debout" ont ainsi la volonté de recréer des liens forts à travers des moments de partage et de sensibilisation pour prévenir des violences.

L’administration pénitentiaire a-t-elle sous-estimé la dangerosité de Mohamed Amra ?

Quels sont les moyens mis en œuvre pour l'arrêter ?

Comment prévenir le trafic de drogue et ses violences ?

L'implication des pères peut-elle faire la différence ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.