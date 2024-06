Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 6 juin 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 6 juin 2024, Caroline Roux recevra : Laurent Valdiguié, grand reporter à Marianne.

Il y a trois semaines, l’évasion de Mohamed Amra se soldait par la mort de deux deux agents pénitentiaires. 300 enquêteurs le traquent toujours lui et les membres du commando qui a sévit dans l’Eure. Jour après jour, on découvre que sa dangerosité n’avait pas été prise en considération et qu’il disposait de moyens d’action lors de sa détention.

Le journal Le Parisien apprenait il y a quelques jours que Mohamed Amra avait pas moins de neuf téléphones dans sa cellule pour gérer ses activités criminelles. Ce sont ses téléphones là qui lui permettaient d’entretenir un lien permanent avec l'extérieur. Au fil des investigations, les enquêteurs ont découvert l’existence d’une compagne qui lui rendait visite en prison en se faisant passer pour sa sœur et qui aurait prêté main-forte au criminel. Nawel est donc soupçonnée d’être une complice de Mohamed Amra. Selon Le Parisien, "seules les sonorisations de sa cellule à la prison de la Santé pouvaient témoigner de son pouvoir, de son influence et de sa violence. Elles sont restées enfermées dans un dossier judiciaire, nourrissant une enquête sur un règlement de comptes sordide dans les Bouches-du-Rhône, mais oubliant au passage de prendre la mesure de ce caïd normand capable de pactiser avec les réseaux marseillais jusqu’à fomenter un assassinat ou d’attaquer un convoi rival près de Bordeaux , le tout depuis sa cellule de la prison de la Santé".

Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a annoncé l’ouverture d’une enquête menée par l’Inspection générale de la Justice (IGJ). Il dit avoir "découvert dans la presse un certain nombre d’éléments concernant le détenu Amra qui font état d’une dangerosité certaine qui ne semblait pas avoir été prise en considération".

Laurent Valdiguié, grand reporter à Marianne, reviendra sur la traque de Mohamed Amra après son évasion de la prison de la Santé et sur le lancement d’une enquête administrative qui doit "faire toute la lumière sur la prise en charge du détenu Amra et notamment en ce qui concerne le partage d’informations" et sur les éventuels dysfonctionnements qui auraient favorisé son évasion.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM.

Alain Pirot, journaliste spécialiste des questions de défense

Marion Van Renterghem, grand reporter, chroniqueuse à L’Express.

Michel Goya, historien militaire, ancien officier des troupes de marine.

Sylvain Tronchet, correspondant à Moscou pour Radio France.

Le thème de l'émission :



C’est une arrestation qui pose de nombreuses questions, celle d’un homme de 26 ans possédant les nationalités russe et ukrainienne, qui manipulait des explosifs dans la chambre d’un hôtel de Roissy où se situe l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Blessé lundi soir, soigné puis placé en garde à vue, il est soupçonné d’avoir projeté une action violente en France. L’homme originaire du Donbass aurait servi au sein de l’armée russe. Le Parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour "association de malfaiteurs terroriste". Son interpellation survient quelques jours avant les commémorations du 80ème anniversaire du Débarquement en Normandie auxquelles vingt-cinq chefs d’Etat partcipent dont le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien Volodimir Zelensky.

Absent de ces célébrations, le président russe Vladimir Poutine est néanmoins dans toutes les esprits. D’autant qu’il se fait de nouveau menaçant vis-à-vis des Occidentaux. S’ils s’autorisent l’Ukraine à frapper le sol russe avec leurs missiles de longue portée "pourquoi n’aurions-nous pas le droit de fournir nos armes du même type dans des régions du monde où seront frappées les installations sensibles des pays qui agissent ainsi contre la Russie ?" a ainsi lancé hier soir le maître du Kremlin lors d’une longue interview avec des agences de presse.

Parallèlement les services de renseignement de l'Union européennes (UE) ont alerté ces derniers jours sur la volonté de Moscou d’organiser de potentiels sabotages et autres opérations violentes sur le sol européen. Cyberattaques, sabotages et incendies criminels… Dans les faits, les cas sont déjà nombreux, en particulier en Pologne. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a récemment déclaré que ces derniers mois plusieurs tentatives d'actions de sabotage et d'incendies criminels avaient eu lieu dans son pays pour le compte des services de renseignement russes.

Mais les cas suspects ne se cantonnent pas qu'à la Pologne. En Lituanie, les enquêteurs s'intéressent à un incendie suspect qui a touché un magasin de l'enseigne Ikea à Vilnius, la capitale. En Angleterre c’est un incendie survenu fin avril dans l'est de Londres qui visait des entreprises liées à l'Ukraine qui interroge. En Allemagne, deux Russes soupçonnés d'être des espions et d'avoir planifié des actes de sabotage, ont été arrêtés mi-avril.

Et la France n’est pas en reste. Avant les Jeux olympiques et les élections européennes, le pays est la cible de cyberattaques, de fake news et de campagne de déstabilisation. En marge des émeutes en Nouvelle-Calédonie ces dernières semaines, l’Azerbaïdjan, allié de Moscou, a été accusé d'ingérence par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. On se souvient également des étoiles de David peintes dans plusieurs zones de Paris, ou encore, plus récemment, des mains rouges taguées sur le mémorial de la Shoah ou des cercueils déposés au pied de la Tour Eifel. Des opérations derrière lesquelles plane l'ombre d'une déstabilisation russe. Le Premier ministre Gabriel Attal a prévenu ce jeudi que les ingérences russes "peuvent être notre nouvelle guerre mondiale".

Alors la Russie mène-t-elle une guerre hybride à l'échelle européenne ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.