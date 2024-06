50' Inside samedi 8 juin 2024 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Samedi 8 juin 2024 à partir de 18:00, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 “50' Inside” L'actu

À la une • Famille royale : comment faire sans Kate ?⁣

La famille royale en France, mais sans Kate... Comment la famille royale réussit-elle à faire bonne figure sans sa princesse ?

En coulisses • Comment le plus célèbre village gaulois se réinvente-t-il ?



Le plus célèbre des villages gaulois fête ses 35 ans. Nouvelles attractions, comédies musicales, comment se réinvente-t-il chaque année pour attirer de plus en plus de visiteurs ?

Le portrait • Pierre Garnier.



Rencontre avec Pierre Garnier, le vainqueur de la Star Academy, qui vient de sortir son premier album.

Depuis sa victoire à la Star Academy en février dernier, il est devenu un véritable phénomène. A peine annoncée, sa première tournée affiche déjà complet et son premier album « Chaque seconde » est sorti vendredi.

La Story • Patrick Fiori : pourquoi on l'aime ?



37 ans de carrière pour un artiste aussi libre que populaire, comment s'est-il fait une place à part dans le cœur de Français ?

19:00 “50' Inside” Le Mag

Le document • Ces Français qui ont gagné leur rêve américain à la loterie !



Chaque année, les États-Unis organisent un tirage au sort qui permet de remporter un visa permanent. Qui sont ces heureux gagnants et comment vont-ils profiter de la chance de leur vie ?