C médiatique dimanche 9 juin 2024 : sommaire et invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dimanche 9 juin 2024 à 12:00 dans le magazine "C médiatique" sur France 5 présenté par Mélanie Tavarant.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Sommaire et invités reçus dimanche 9 juin 2024 :

Le "The Voice" des Bleus



Grégoire Margotton, reviendra sur les plus grands moments de commentaires sportifs à l'approche de l'Euro qui arrive dans quelques jours.

Comment expliquer l’incroyable succès de « Un petit truc en plus », le film d’Artus ?

Sophie Soulignac, rédactrice en chef de « Beau Geste » sur France 2.

Marie-Virginie Klein, présidente d’Iconic conseil.

Le maître des livres



Augustin Trapenard, présentateur de "La grande librairie" sur France 5 qui reviendra sur la puissance de la tv pour vendre des livres face à l’émergence de Tiktok !