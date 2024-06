Le garage : objectif restauration d'une Porsche 911 Targa sur RMC Découverte mardi 11 juin 2024

Mardi 11 juin 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouveau numéro du magazine "Le garage : objectif restauration" qui sera consacré à la Porsche 911 Targa.

Nantes Prestige auto a été fondé en 2007 par Jeremy, meilleur apprenti de France passionné de Porsche . Chaque année cet atelier de 1100 m2 voit défiler nombre de voitures d'exceptions dont certaines concourent durant le Dakar.

La mission concerne une Porsche 911 Targa de 1982. Arrivée au garage dans un état proche de la casse, elle va nécessiter de nombreuses heures de travail pour l'équipe.

Corrodée jusqu'au moindre recoin elle donnera du fil à retordre à David le carrossier qui devra reconstruire de nombreuses pièces sur mesure en utilisant les techniques de soudure de l'époque.

Le moteur 6 cylindre plat quant à lui a subi des réparations fortuites et sera également rénové avec des pièces d'origine et le plus grand soin.

La sellerie passera entre les mains expertes d'Hugues, compagnon du devoir, qui mettra son savoir-faire d'exception au service de la Porsche.