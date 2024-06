Au bout de l'enquête - Spéciale mensonges criminels sur France 2 samedi 15 juin 2024

Samedi 15 juin 2024 à 14:05, Marie Drucker présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?” consacré aux mensonges criminels.

Dans cette émission spéciale, Marie Drucker revient deux deux affaires :

Affaire Jean-Claude Romand, mensonges à mort

L’affaire Jean-Claude Romand est un sombre chapitre de l’histoire criminelle française. Elle met en scène Jean-Claude Romand, qui a trompé ses proches pendant dix-huit ans, se faisant passer pour un médecin et chercheur alors qu’il n’avait aucune activité réelle. Le 9 janvier 1993, acculé par des problèmes financiers et craignant que sa femme ne découvre la vérité, il commet l’impensable : il assassine sa femme, ses enfants et ses parents.

Affaire Typhaine Taton, L’enfant fantôme

L’affaire Typhaine Taton est une tragédie qui a secoué la France en 2009. Le 18 juin 2009, à Aulnoye-Aymeries, la disparition de Typhaine Taton, âgée de cinq ans, est annoncée par sa mère. Cependant, cinq mois plus tard, lors de leur garde à vue, sa mère et son concubin avouent le meurtre de l’enfant. Les raisons invoquées sont une correction particulièrement violente « pour avoir uriné au lit et volé des bonbons et avoir eu du mal à dormir ». L’enquête révélera que la victime avait déjà subi de mauvais traitements auparavant. Le corps de l’enfant est retrouvé en Belgique, et la mère, Anne-Sophie Faucheur, et son concubin, Nicolas Willot, sont condamnés à 30 ans de prison par la cour d’assises de Douai.