C l’hebdo samedi 15 juin 2024 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 15 juin 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 15 juin 2024 :

18:55 C L'hebdo

Dissolution : le film d'une semaine folle



Ariane Chemin, grand reporter au Monde.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.



Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

20:55 C L'hebdo, la suite

Anne Roumanoff pour son nouveau spectacle « L'expérience de la vie » à l'Européen et en tournée dans toute la France.



Victor Belmondo, acteur.

Alain Duhamel, journaliste politique.