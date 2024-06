C dans l'air samedi 15 juin 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce samedi 15 juin 2024 à partir de 17:45 sur France 5, Axel de Tarlé présentera un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Axel de Tarlé décryptera l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités / experts :

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique à France Télévisions.

Pascal Perrineau, olitologue, professeur associé au Cevipof.

Gaël Sliman, président et cofondateur de l'Institut de sondages Odoxa.

Le thème de l'émission : La purge de Mélenchon, le retour de Hollande

L'unité n'aura donc duré que 24 heures. À peine formé, le Nouveau Front populaire, qui réunit les partis de gauche pour les législatives, affiche déjà des fractures. Au moment même où plusieurs dizaines de milliers de Français se rassemblent dans toute la France pour manifester contre le Rassemblement national, la France insoumise annonce avoir écarté trois figures des élections : Alexis Corbière, Raquel Garrido et Danièle Simonnet. François Rufin a aussitôt dénoncé "une mauvaise farce" des cadres de LFI. "L’extrême droite tape à la porte du pouvoir. Et que font-ils ? Ils divisent. Ils purgent des candidats sortants, sans autre motif qu’ils et elles ont une parole libre, sans laisse ni muselière. Et, dans le même temps, qui protègent-ils ? Adrien Quatennens, auteur de violences conjugales". La veille, le député LFI du Nord a en effet appris qu'il serait bien investi, malgré sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour violences conjugales. Stupeur dans les rangs du Nouveau Front populaire. Pendant ce temps, d'autres figures de la gauche en profitent pour revenir sur le devant de la scène. On a ainsi appris l'investiture de l'ancien Président socialiste François Hollande dans son fief en Corrèze.

À Paris, ce sont plusieurs milliers de manifestants qui se sont élancés de la place de la République dans le 10e arrondissement pour dire non au Rassemblement national. En déplacement auprès des agriculteurs dans le Loiret, le président du RN Jordan Bardella a appelé à "ne pas refuser le résultat des urnes". Si une partie des Français s'inquiète de l'hypothèse d'un Premier ministre d'extrême droite, d'autres font déjà l'expérience du RN au niveau local depuis plusieurs années. C'est le cas des habitants de Fréjus, dans le Var, qui ont élu pour la première fois David Rachline (RN) pour maire en avril 2014. Dans ce bastion nationaliste, l'extrême droite est comme chez elle : elle a cumulé plus de 56% des voix en comptant celles du RN et de Reconquête!. Pourtant, David Rachline pourrait bien voir la fin de son mandat menacée par des affaires judiciaires. Depuis décembre 2023, il est visé par une enquête préliminaire du parquet de Draguignan sur "des affaires d’attribution de marchés publics et des affaires possiblement évocatrices de prises illégales d’intérêt et de favoritisme". Dans son enquête "Les Rapaces" parue en fin d'année, la journaliste de l'Obs Camille Vigogne le Coat dénonçait le train de vie de l'élu jugé sans rapport avec ses indemnités et des arrangements avec un puissant entrepreneur local du BTP pour l’attribution de marchés publics. De son côté David Rachline qualifie ces accusations de "cabale" et a déposé plainte pour diffamation contre la journaliste.

À Paris, la nouvelle d'un accord entre les partis de gauche au sein du Nouveau Front populaire a surpris par sa rapidité. Toutes la journée de jeudi, la France insoumise, le Parti socialiste, les communistes ou encore les Verts ont négocié jusque tard dans la nuit pour se partager les circonscriptions et tomber d'accord sur un programme commun. Vendredi, l'alliance a dévoilé son "programme de rupture avec le politique d’Emmanuel Macron". Au menu : abrogation de la réforme des retraites, augmentation du Smic à 1600 euros net ou encore moratoires écologiques sur les grands projets d’infrastructures autoroutières et sur les mégabassines. Si Raphaël Glucksmann a annoncé soutenir l'alliance de gauche, il a dû batailler pour imposer sa ligne de défense inconditionnelle de l'Ukraine ou encore la qualification d'attaque terroriste pour les événements du 7-octobre en Israël. Mais cela sera-t-il suffisant pour effacer les fractures entre les différents candidats ? Cette semaine, le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon a déclaré qu'il se sentait prêt à gouverner en cas de victoire aux législatives. Présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga a aussitôt répondu qu'il n'en serait pas question.

Les décisions de la France insoumise peuvent-elles fragiliser le Nouveau Front populaire ? À quoi ressemble une ville dirigée par le Rassemblement national ? Et quelles ont été les tractations au sein de la gauche pour parvenir à un programme commun ?

