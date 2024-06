Zone Interdite - Insolite ou petit budget : un mariage à leur image, mardi 18 juin 2024 sur M6

Mardi 18 juin 2024 à 21:10 sur M6, Ophélie Meunier présentera un nouvel inédit du magazine "Zone Interdite". Le thème de l'émission cette semaine : « Insolite ou petit budget : un mariage à leur image ».

Le mariage a longtemps été le symbole de toutes les traditions. Mais aujourd’hui, les Français cassent les codes et envoient tout valser ! À l’image des évolutions de notre société. Parmi les quelque 240 000 mariages chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir s’offrir une cérémonie et une fête à leur image, bien loin des conventions.

Des premiers préparatifs au jour J, les équipes de "Zone Interdite" ont suivi quatre couples dans l’organisation de leur mariage, pas comme les autres.

La quarantaine passée, Ludivine s’apprête à épouser son premier amour, Cyrille. Elle l’avait connu au lycée et elle vient de le retrouver. Tous les deux divorcés, les tourtereaux sont déjà parents de deux adolescents chacun. Alors pour cette deuxième union, pas question de se remarier de manière classique ! Ils ont choisi de se dire oui à près de 1 500 mètres d’altitude, face au Mont Blanc. Et ce sont leurs quatre enfants - symbole de leur famille recomposée - qui sont chargés d’organiser toute la cérémonie laïque. Un sacré challenge pour les adolescents et surtout, beaucoup d’émotion à la clé pour mariés.

Originaires de la Marne, Mélissa et Rémy ont préféré le soleil et les plages paradisiaques de l’île Maurice pour célébrer leur amour. Un cadre idyllique dont profiteront seulement quelques-uns de leurs proches. Car les deux trentenaires, parents de deux enfants, n’avaient pas envie de s’encombrer de convenances. Pour éviter la traditionnelle liste d’invités à rallonge, ils ont fait choix un radical : ne convier que certains membres de leurs familles et des amis triés sur le volet, quitte à en froisser d’autres. Seule une quinzaine d’heureux élus embarqueront donc avec eux pour une semaine de rêve. Au programme : cérémonie les pieds dans l’eau, mais aussi plongée en scaphandre, sortie en catamaran et saut en parachute !

Un mariage hors du commun, c’est aussi ce que voulaient Angélique et Miquel lorsqu’ils ont décidé de devenir mari et femme. Le jeune couple franco-belge s’est lancé le défi d’organiser un mariage sur le thème du Moyen Âge, une époque qui les passionne tous les deux. Ils ont loué un château en Belgique, commandé un gigantesque banquet médiéval et imaginé un scénario des plus fous pour leur cérémonie. Pour eux, pas de robe blanche ni de costume trois pièces, ils seront déguisés en roi et reine. Leur objectif : faire vivre une expérience unique à leurs invités, qui devront tous venir en costume d’époque. Pour organiser ce mariage étonnant, Nicole, la propriétaire du château, va devoir faire face à de multiples imprévus.

Avec l’inflation, se dire oui en 2024 rime aussi parfois avec budget restreint. Dans le Loiret, Mélanie et Geoffroy ont décidé de ne pas dépenser plus de 5 000 euros pour le plus beau jour de leur vie. Mais pas question pour autant de renoncer au mariage de leur rêve. Pour décorer entièrement la salle dans laquelle ils feront la fête avec leurs quatre-vingts convives, ils vont avoir recours à la débrouille et à la solidarité familiale. Un mariage participatif pour lequel chacun met la main à la pâte et où le système D permet de faire des miracles.