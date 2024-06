Enquête d'action avec les gendarmes de Bretagne à Vannes, vendredi 21 juin 2024 sur W9

Vendredi 21 juin 2024 à 21:10, Marie-Ange Casalta vous proposera de voir ou de revoir sur W9 un numéro du magazine "Enquête d'action" : « Alerte à l'Ouest ! Avec les gendarmes de Bretagne ».

Vannes, chef-lieu du département du Morbihan. Dans cette ville très touristique de 55 000 habitants, les équipes du magazine "Enquête d'action" ont suivi pendant plusieurs semaines les hommes du Peloton de Surveillance et d’Intervention (PSIG). Parmi eux, Christophe : l’une de ses missions est d’intercepter les voleurs de carburant en provenance de l’étranger. Vous allez voir que ces gangs spécialisés ont des techniques bien rôdées.

Autre phénomène qui mobilise les hommes du PSIG : la consommation d’alcool et de stupéfiants par les automobilistes. Ces dernières années, le nombre d’accidents de la route liés à la drogue et à l’alcool ne cessent d’augmenter (18 accidents mortels sur 40, en 2023). Alors Fred et ses collègues du peloton motorisé chassent les chauffards. Nous les suivrons lors d’un contrôle houleux avec un motard contrôlé à 174 km/h sur une portion d’autoroute limitée à 110. L’homme sera aussi contrôlé positif à la cocaïne…

La région n’est pas épargnée par la recrudescence des cambriolages. Là-bas, habitations et petits commerces sont ciblés par les délinquants. Les gendarmes seront amenés à intervenir dans une fromagerie saccagée à coups de pied de biche et voiture bélier. Leur enquête leur permettra de retrouver la voiture des malfaiteurs calcinée, au beau milieu d’un champ…

Vols, agressions, accidents, les gendarmes de Vannes sont sur tous les fronts.