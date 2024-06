Envoyé Spécial jeudi 20 juin 2024 sur France 2 : sommaire du magazine (vidéo)

Jeudi 20 juin 2024 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Les reportages diffusés jeudi 20 mai 2024 :

Législatives, un choix crucial

Il y a ceux qui veulent faire barrage et ceux qui veulent renverser les digues. Ceux qui sont sûrs de leur choix et ceux qui n’arrivent pas à se décider. "Envoyé spécial" continue de donner la parole aux électeurs de quatre circonscriptions représentatives des enjeux de ces législatives.

Le Nouveau Front populaire tiendra-t-il encore deux semaines à Toulouse ? A Montargis, martyrisée par les émeutes urbaines, ces élections sont-elles en train de fracturer les quartiers populaires en attisant les haines ? En Bretagne ou dans les campagnes de Picardie, les sortants seront-ils sortis ?

Athlètes : qui sera qualifié ?

Ils sont dans leur dernière ligne droite avant Paris 2024. Le paratireur Damien Letulle, la perchiste Ninon Chapelle, le marathonien Duncan Perrillat et le breakeur Khalil Chabouni tentent de se qualifier pour leurs premiers Jeux olympiques et paralympiques.

Dans leurs disciplines, les dernières places restent à prendre : pour y arriver, ils ont chacun leurs propres défis à relever. Comment se remettre au plus vite d'une blessure, assurer la logistique qui se cache derrière les compétitions, ou anticiper en parallèle des entraînements une reconversion ? Au bout de la route, un même rêve à atteindre : faire partie de ceux qui représenteront la France cet été... Iront-ils jusqu'au bout ?

Un reportage de Marianne Getti, Hélène Renaux, Jean Barrère, Jérôme Mars et Thomas Pham-Hung.

Sous le pavillon, la pollution ?

Le littoral reste la destination préférée de 65% des vacanciers français. La plage, c'est bon, c'est beau, mais c'est parfois toxique. Chaque année, en pleine saison estivale, de plus en plus de sites sont interdits à la baignade. De la Méditerranée à la Bretagne, en passant par le Pays basque, aucune côte n’est épargnée. Bactéries, fioul, médicaments, pesticides, les pollutions sont-elles contrôlées et par qui ? Quels risques pour la santé ?

Peut-on encore faire confiance au Pavillon bleu, ce label touristique durable, censé nous rassurer sur la qualité des baignades ? "Envoyé spécial" a cherché à savoir quels sont les critères qui permettent d'obtenir ce pavillon et les garanties qu'ils apportent, mais aussi la manière dont les Agences régionales de santé mesurent les pollutions et quelles sont les défaillances du système.

Un reportage de Pierre Larrieu, Clément Voyer, Mathieu Barrère, Ludo G. / Auxyma.