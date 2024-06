"Complément d'enquête" sur Patrick Drahi jeudi 20 juin 2024 sur France 2

Jeudi 20 juin 2024 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Complément d'enquête". Le document diffusé cette semaine : « Patrick Drahi, l’homme qui devait 50 milliards »

Qui est ce discret milliardaire, champion des médias et des télécoms, qui s’est imposé comme l’un des plus puissants patrons de France ? Pourquoi se retrouve-t-il en pleine tourmente ? Du Portugal aux Caraïbes en passant par la Suisse et son doux climat fiscal, "Complément d’enquête" sur Patrick Drahi.

Son nom est presque inconnu du grand public, tout comme celui de son empire, le groupe Altice. Pourtant, entre le géant des télécoms SFR ou la chaîne d’info en continu BFMTV, les affaires du milliardaire Patrick Drahi ont longtemps rythmé le quotidien des Français.

Qui est ce grand patron si discret qui s’est imposé comme l’un des plus puissants de France, jusqu’à se hisser au rang de 6ème fortune du pays en 2015 ? Et pourquoi se retrouve-t-il aujourd’hui en pleine tourmente ?

L’histoire de Patrick Drahi est celle d’une ascension fulgurante : brillant étudiant, parti de rien, il est devenu en dix ans un champion des médias et des télécoms, construisant son empire à coups de crédits faramineux.

Homme d’influence, il est admiré par les uns pour son génie des affaires, critiqué par les autres pour la gestion drastique de ses entreprises. Mais ce financier hors pair a-t-il misé trop gros ?

Quand il fait aujourd’hui la une de l’actualité, ce n’est plus pour ses succès. Son groupe accablé par les dettes, ce financier visionnaire vient de vendre à la surprise générale le joyau de son empire, BFMTV ; victime d’un piratage massif de données par des hackers russes, il a vu son train de vie étalé au grand jour entre jets privés, villas somptueuses et optimisation fiscale.

Dernier épisode en date, son ancien bras droit est accusé de corruption, soupçonné d’avoir bénéficié des largesses de plusieurs sous-traitants. Cette affaire judiciaire éclabousse le groupe Altice, pourtant reconnu victime de ces malversations présumées. Patrick Drahi se dit trahi par son ex-fidèle lieutenant.

Du Portugal aux îles paradisiaques des Caraïbes en passant par la Suisse et son doux climat fiscal, "Complément d’enquête" sur Patrick Drahi, un grand patron dans l’œil du cyclone…

Une enquête de Guillaume Couderc, Baptiste Laigle et Harold Horoks.