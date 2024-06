Sept à Huit dimanche 23 juin 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 23 juin 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 23 juin 2024 :

L'irrésistible ascension du Puy du Fou



Sa dernière création a été élue meilleur spectacle du monde.

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 23 juin 2024 :

Le choix de vie de Benoît et Amandine



Ils font de la grande cuisine dans un simple bar tabac restaurant à Brest.

Capri, ancienne île de pêcheurs



Petits rochers mais grand luxe. Capri, l'ancienne île de pêcheurs est devenue un concentré de Jet-Set et de villa somptueuses.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Marie-Laure Brunel-Dupin

La lieutenante-colonelle Marie-Laure Brunel-Dupin, profileuse dans la gendarmerie, lit dans la tête des tueurs.

