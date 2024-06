"Animaux à Adopter", la 100ème diffusée sur C8 vendredi 28 juin 2024

Vendredi 28 juin 2024 à 21:15 sur C8, Sandrine Arcizet et Elodie Ageron présenteront le 100ème numéro de l'émission "Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie".

La France détient le triste record européen des abandons de chats, de chiens et NACS (nouveaux animaux de compagnie). Durant l’été, ce sont plus de 40 000 d’entre eux qui sont dramatiquement abandonnés sur le bord de la route des vacances…

A l'occasion de ce numéro exceptionnel "Animaux à Adopter, la 100ème", Sandrine Arcizet et Elodie Ageron, aux côtés de Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA, vont se mobiliser contre les abandons avant la période critique de l’été tout en apportant des solutions.

Direction le refuge de Saint-Omer pour nos deux complices, où elles seront accueillies par le président de la SPA, par Peggy, Jem's et toute l'équipe. Durant leur séjour, elles assisteront à des adoptions pleines d’émotions, comme celle du chat Thor, qui se déroulera sous les yeux attendris de Sandrine.

Elodie, elle, prendra des nouvelles d’anciens pensionnaires du refuge, comme Buck un jeune berger allemand qui avait perdu toute confiance en l’humain et la petite Joy, une jeune chienne arrivant de Martinique. Tous les deux coulent aujourd’hui des jours heureux dans leur nouvelle famille.

Ce sera également pour Sandrine et Elodie, l'occasion de revenir sur les histoires les plus fortes et marquantes d''Animaux à Adopter"

Enfin, toutes les deux recueilleront les confidences et témoignages touchants de Jacques-Charles Fombonne, Président de la SPA, ainsi que ceux des agents et bénévoles. Tous ensemble, ils n’auront qu’un seul mot d’ordre : lorsqu’on adopte un animal, c’est pour toute sa vie !