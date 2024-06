C dans l'air mercredi 26 juin 2024 : les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 26 juin 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 26 juin 2024, Caroline Roux reçoit : Ivanne Trippenbach, grand reporter au Monde.

À cinq jours du premier tour des élections législatives anticipées, Jordan Bardella a dévoilé les grands axes du programme du RN. Il a confirmé sa volonté d'écarter les Français binationaux des postes "stratégiques" de l'État, notamment dans le secteur de la Défense. Pour le moment, le RN n'a pas précisé ce qui pouvait être considéré comme un poste "stratégique" même si Marine Le Pen a assuré que les personnes ayant une double nationalité pourront continuer d'occuper tous les emplois de la fonction publique. Le RN dit vouloir attendre la fin des Jeux olympiques avant de changer les postes essentiels, dont celui du préfet de police de Paris, Laurent Nuñez. Le parti a en tête la quinzaine de postes les plus sensibles : le patron du renseignement, le directeur de la police nationale, le Trésor, et même le budget.

Ivanne Trippenbach, journaliste au Monde, a publié une enquête sur les cadres de l'État "tétanisés face à un possible gouvernement d’extrême droite". Un collectif de 170 diplomates et agents du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ont signé, de manière anonyme, une tribune dans laquelle ils expliquent leurs inquiétudes en cas de victoire du RN aux législatives, notamment sur les risques d’ingérence de puissances étrangères. "Nous ne pouvons nous résoudre à ce qu’une victoire de l’extrême droite vienne affaiblir la France et l’Europe alors que la guerre est là. Nos adversaires liront une victoire de l’extrême droite comme un affaiblissement français et une invitation à l’ingérence dans notre politique nationale, à l’agressivité contre l’Europe, y compris militairement, à la vassalisation économique de la France et du continent".

Ivanne Trippenbach reviendra sur les inquiétudes des cadres de l'État si le RN était amené à remporter les législatives et sur la stratégie du camp de Jordan Bardella d’occuper le pouvoir dans son entièreté.

Les experts invités :

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Guillaume Daret, chef adjoint du service politique de France Télévisions.

Soazig Quéméner, rédactrice en chef de La Tribune Dimanche.

Gaël Sliman, président et cofondateur de l'Institut de sondages Odoxa.

Le thème de l'émission : Attal, Bardella, Bompard : qui a gagné le débat ?

A cinq jours du premier tour des élections législatives anticipées, Gabriel Attal pour le camp présidentiel, Jordan Bardella pour le Rassemblement national et Manuel Bompard (LFI) en porte-parole du Nouveau Front populaire se sont retrouvés hier soir pour un premier débat télévisé sur TF1. Pouvoir d’achat, retraites, fiscalité, école, nationalité… Chacun a défendu pendant deux heures le programme de son camp politique devant 5, 5 millions de Français, à coup de promesses, de chiffres et de vifs échanges.

Débutant sur la question pouvoir d’achat, l’eurodéputé RN a défendu sa mesure phare, la baisse immédiate de 20 à 5,5 % du taux de TVA appliqué sur les énergies – gaz, électricité, carburants, fioul – pour des Français. Le Premier ministre a déploré son coût qu'il estime à 17 milliards d'euros par an, contre 12 milliards d'euros selon le parti Lepéniste. "Ce que le RN vous donnerait d'une main, il vous le reprendrait de l'autre", a-t-il ironisé. Le coordinateur de La France insoumise a, lui, répliqué en rappelant que la baisse de la TVA dans la restauration avait été faite par Nicolas Sarkozy mais n’avait eu aucun effet sur le pouvoir d'achat. Il a ensuite précisé la mesure défendue par le nouveau Front populaire de bloquer les prix d'un certain nombre de produits de première nécessité, comme c’est déjà le cas à La Réunion. Ou encore l'augmentation du smic à 1.600 euros. "Un emploi sur six va être supprimé", lui a lancé Gabriel Attal. Manuel Bompard a rétorqué en citant l’exemple de l’Espagne, où des emplois ont été créés après l’augmentation du Smic.

Sur les impôts, le président du RN a proposé la mise en place d’une exonération d’impôts pour les moins de 30 ans. Une annonce "totalement hors-sol" pour l’actuel Premier ministre "Pourquoi est-ce qu’un ouvrier de 31 ans paierait des impôts, mais un consultant ou un trader de 29 ans arrêterait de payer des impôts ?", l’a-t-il interrogé. Le chef du gouvernement a également donné des exemples très concrets de jeunes concernés par cette réforme fiscale comme le footballeur Kylian Mbappé ou encore la personne de… Jordan Bardella. "Vous allez vous auto-exonérer d’impôts ?", lui a asséné Gabriel Attal. Face à lui, le président du RN a mis en avant le risque d’émigration des jeunes talents et assuré qu’il "assumait ce choix budgétaire" et "assumait de décréter la paix fiscale".

Autre passe d’armes sur les retraites. Le président du Rassemblement national a réaffirmé "sa priorité" sur les carrières longues, avec un âge de départ légal à 60 ans pour ceux ayant commencé à travailler avant 20 ans. Il a aussi redit "qu’au-delà, il y aura une progressivité", avec "un âge pivot de 62 ans et de 42 annuités" pour partir à la retraite à taux plein. Ainsi si son parti remporte une majorité aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet, une personne qui a commencé à travailler à 24 ans, partira à la retraite "avec 42 annuités de cotisation, c'est-à-dire 66 ans" a-t-il expliqué. Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir ses opposants depuis hier soir.

Dans cette dernière ligne droite, la question des programmes est au centre des échanges mais également l’avenir de la nation et de la Ve République. Beaucoup - à l’image du président du Sénat Gérard Larcher ou du ministre de l’Economie Bruno Le Maire - mettent en garde contre le risque d'une "crise de régime" et alors que les résultats du premier tour pourraient être marquées par de nombreuses triangulaires, la question du retrait est désormais posée aux formations politiques face au risque de voir l’extrême droite d’obtenir un maximum de sièges à l’Assemblée nationale.

Ainsi du côté des écologistes, Marine Tondellier a pris la plume pour expliquer dans une lettre publique qu’au second tour, ils se retireront chaque fois qu’ils arriveront troisième et qu’un candidat du Rassemblement national (RN) est en mesure de l’emporter face à un candidat portant les valeurs républicaines. La secrétaire nationale d’Europe Écologie-les Verts (EELV) a également demandé à rencontrer les chefs de la majorité présidentielle, Édouard Philippe (Horizons), Stéphane Séjourné (Renaissance), François Bayrou (Modem), Hervé Marseille (UDI) afin de s’assurer que le "barrage républicain sera bien en place le soir du premier tour et que chacune des forces politiques qui se présentent comme républicaines y prennent toute leur part".

Parallèlement, 200 personnalités de la gauche et du centre, telles que le patron du PS Olivier Faure, l’ancien ministre macroniste Clément Beaune, l’ex-dirigeant de la CFDT Laurent Berger ou encore l’eurodéputé Raphaël Glucksmann, ont signé une tribune pour demander un accord de désistement entre les deux tours afin de faire échouer le RN aux élections législatives.

