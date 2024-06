C dans l'air jeudi 27 juin 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce jeudi 27 juin 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce jeudi 27 juin 2024, Axel de Tarlé recevra : Pierre-Stéphane Fort, journaliste, réalisateur, auteur de "Le grand remplaçant : la face cachée de Jordan Bardella".

Le journaliste Pierre-Stéphane Fort a réalisé un reportage sur l’eurodéputé et président du Rassemblement national Jordan Bardella pour le magazine d’investigation Complément d’enquête. Dans un document diffusé en janvier sur France 2, il livre des révélations sur ce communicant âgé de 28 ans.

Dans "Le grand remplaçant", publié aux Editions Studiofact, Pierre-Stéphane Fort dresse cette fois le portrait de Jordan Bardella. Son histoire avec le RN commence en 2012, lorsque celui-ci voit Marine Le Pen à la télévision. Il n’a alors que 16 ans lorsqu’il prend sa carte, à l’époque au FN. Pour Pierre-Stéphane Fort, "il va être remarqué par Marine Le Pen puisqu'il arrive à intégrer son deuxième cercle amical, le clan Chatillon. Jordan Bardella était en couple avec la fille de Frédéric Chatillon pendant deux ans, qui elle-même est une militante assez radicale. Douze jours après la rencontre entre lui, Marine Le Pen et la fille Chatillon, M. Bardella est nommé porte-parole du Rassemblement national". Pour le journaliste, Marine Le Pen mise très tôt sur son storytelling : "Jordan Bardella est le tout jeune homme issu de Seine-Saint-Denis, d'un quartier modeste, d'une famille relativement modeste. Elle mise sur lui et va investir beaucoup d'argent pour le faire former en média training".

Pierre-Stéphane Fort reviendra sur la face cachée de Jordan Bardella, sur son profil et son parcours.

Les experts invités :

Carl Meeus, rédacteur en chef du Figaro Magazine.

Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique à France Télévisions.

Richard Werly, correspondant en France du site d'information suisse Blick.

Bernard Sananès, politologue, président de l’Institut de sondage Elabe.

Le thème de l'émission : J-3 : une surprise est-elle encore possible ?



Il ne reste plus que trois jours de campagne avant le premier tour des législatives anticipées, ce dimanche 30 juin. Les candidats lancent toutes leurs forces dans la bataille et les états-majors s’interrogent sur la stratégie à adopter au second tour alors les résultats du premier tour pourraient être marqués par de nombreuses triangulaires. Au total, les études évoquent à l’heure actuelle plus de 100 triangulaires possibles pour le second tour. Un chiffre conséquent qui pourrait avoir des conséquences déterminantes sur les résultats le 7 juillet.

En effet dans ces territoires, si le candidat du Rassemblement national est en mesure de l’emporter au second tour, celui arrivé en troisième position devra faire un choix : se désister ou non.

D’ores et déjà, à gauche, plusieurs voix ont annoncé un retrait du troisième candidat s’il y a un risque que l’extrême droite l’emporte la 7 juillet. C’est le cas par exemple du patron du Parti socialiste Olivier Faure et de la cheffe de EELV Marine Tondelier. L’ancien président François Hollande a dit souhaiter un "désistement républicain" face au RN et Jean-Luc Mélenchon a appelé les électeurs à ne pas faire la "bêtise" de voter pour l’extrême droite, précisant que des consignes de vote seront données par LFI au soir du premier tour.

Au sein du camp présidentiel, comme chez les LR, en revanche, alors que de nombreux candidats pourraient être éliminés au premier tour, ou qualifiés en triangulaire, la question divise et les partis refusent de donner une consigne générale de désistement avant le premier tour. Ainsi chez les macronistes, l'ancien ministre Clément Beaune, figure de l'aile gauche, est un des rares à dire qu'il voterait LFI pour faire barrage au RN alors que Gérald Darmanin opterait pour le ni-ni : "ni Rassemblement national, ni LFI". Le patron du MoDem François Bayrou, lui, qualifie cette question de "piège" et refuse d'y répondre, histoire de ne pas partir battu et Édouard Philippe ne répond pas non plus mais répondra après le premier tour.

En attendant dimanche, la campagne bat son plein et le climat devient extrêmement tendu. Insultes racistes, agressions… Des militants ont porté plainte à Besançon, Ivry-sur-Seine, Maisons-Alfort ou encore à Bordeaux. Sur les réseaux, plusieurs personnalités comme les journalistes Mohamed Bouhafsi et Karim Rissouli ont fait connaître les messages à caractère raciste qui leur sont adressés. Parallèlement ces dernières heures une chanson "Je partira pas", aux propos xénophobes et racistes, est largement relayée sur X, TikTok et YouTube. La vidéo a déjà été vue des millions de fois. SOS Racisme a annoncé porter plainte pour provocation à la haine. L'association anti-raciste demande également "aux plateformes sur lesquelles sont publiés ces propos immondes de les dépublier et appelle les autorités compétentes à prendre des mesures immédiates pour faire retirer ces contenus auprès des plateformes récalcitrantes et sanctionner les auteurs".

De son côté, le journal d’investigation Mediapart indique avoir trouvé en quelques jours 45 candidats du RN ayant tenu des propos racistes ou antisémites en ligne. Parmi eux, Joseph Martin, candidat dans le Morbihan avait notamment écrit sur X "le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah" le 22 octobre 2018. Après les révélations du journal Libération, il avait été suspendu mais a finalement été réinvesti par une commission du parti qui a assuré qu’il parlait en réalité de la mort de Robert Faurisson, un militant négationniste.

