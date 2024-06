C l’hebdo samedi 29 juin 2024 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 29 juin 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 29 juin 2024 :

18:55 C L'hebdo

Joggeuse blessée par des loups à Thoiry

Général François Daoust, directeur du centre de recherche de gendarmerie nationale et ex-directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.

Willy Bigot, éleveur de loups.

Crue en isère : le couple rescapé retrouve leur héros

Didier Frans et Marie Rijs, deux touristes belges qui ont été pris au piège dans un chalet presque totalement inondé dans le hameau de La Bérarde en Isère.

Benjamin Fabre de la Sécurité civile.

20:55 C L'hebdo, la suite

David Hallyday pour son album « Requiem pour un fou » dans lequel il transmet l’âme musicale de Johnny en revisitant les plus grandes chansons de leur répertoire.

Karim Leklou, acteur.

Romane Dicko, judokate.