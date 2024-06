C dans l'air samedi 29 juin 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce samedi 29 juin 2024 à partir de 17:45 sur France 5, Axel de Tarlé présentera un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Le thème de l'émission : Joe Biden : le naufrage et la panique

L'élection présidentielle américaine est entrée dans une nouvelle phase jeudi dernier à l'occasion du premier débat opposant le sortant démocrate Joe Biden à son adversaire républicain Donald Trump. L'Amérique, comme le monde, a pu observer un Joe Biden très fatigué, très confus, qui a eu le plus grand mal à trouver ses mots et à terminer ses phrases.

Au lieu de rassurer sur son âge, le président est apparu incohérent et inaudible. A tel point que le très sérieux NY Times appelle le sortant à renoncer à la course à la présidentielle américaine. C'est la première fois qu'un journal de référence se prononce de la sorte sur ce thème. Dans son camp, le naufrage de Joe Biden a suscité un vent de panique et l’idée de le remplacer pour la prochaine présidentielle a été évoquée. Mais la solution semble peu probable.

D'autant que Biden s’accroche, soutenu par l’establishment démocrate. Il a d'ailleurs reçu un soutien de poids en la personne de Barack Obama. Ancien locataire de la Maison Blanche, de 2009 à 2017, il a expliqué que cela pouvait arriver de louper un débat et a assuré : "Faites-moi confiance, je sais."

Le débat a par ailleurs été marqué par de nombreuses attaques. Biden a traité Trump de criminel et de félon, alors que ce dernier jugeait son rival incompétent, déroulant ses éléments de langage sur l'immigration et le pouvoir d'achat.

Dans cette campagne à couteaux tirés, Trump a choisi de jouer une nouvelle carte : Tiktok. En 2020, en tant que chef de l'Etat, il avait cherché à interdire l’application chinoise sur le territoire américain, invoquant des menaces pour la sécurité nationale. Il a depuis fait machine arrière et s'est même inscrit sur la plateforme. Sa première vidéo a été publiée le 1er juin dernier et l'ancien président compte à ce jour plus de 7 millions d'abonnés et des centaines de millions de vues.

Ce revirement intervient alors que Donald Trump est soutenu par le financier Jeff Yass, un gros donateur du Parti républicain, et que ce dernier détient plus de 30 milliards de dollars de titres ByteDance, la maison mère de TikTok.

Les Etats-Unis ne sont pas les seuls à se préparer à une élection décisive. Au Royaume-Uni, le scrutin prévu le 4 juillet prochain pourrait voir la gauche du Labor l'emporter face aux conservateurs. Ces derniers pourraient même prendre une claque historique. Le Premier ministre Rishi Sunak s'apprête à quitter le 10 Downing Street. Face à lui, Keir Starmer, leader travailliste, ancien avocat d’origine modeste, s’imagine déjà premier ministre d’un pays lassé par quatorze années de pouvoir conservateur. A Basildon, à une quarantaine de kilomètres de Londres, le Brexit a été très mal digéré par une par une population qui a majoritairement voté pour, et le regrette aujourd'hui.

Joe Biden est-il en capacité de mener une campagne et d'exercer la fonction suprême aux Etats-Unis ?

Quel lien Donald Trump entretient-il avec le réseau social chinois TikTok ?

Le Royaume-Uni va-t-il tourner la page conservatrice, ouverte il y a près de quinze ans ?

