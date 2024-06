Sept à Huit dimanche 30 juin 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 30 juin 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 30 juin 2024 :

Uzès, l'un des plus beaux marché de France



Rencontre avec des producteurs passionnés qui font vivre ce haut lieu du tourisme en provence.

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 30 juin 2024 :

Le procès de Jérôme Tonneau

Le procès d'un homme qui a reconnu avoir enlevé et tué son ex compagne et les accusations portées contre la police soupçonnée de négligence.



Des fêtes américaines qui débarquent en France

On y mange, on s'y divertit de jour comme de nuit, focus sur ces fêtes qui nous viennent des États-Unis et qui ont conquis la France.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Pas de portrait de la semaine en raison de l'édition spéciale consacrée aux résultats du 1er tour des élections législatives 2024.