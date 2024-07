"Prenez soin de vous ! Votre poids en forme olympique" sur France 5 mercredi 3 juillet 2024 (vidéo)

Mercredi 3 juillet 2024 à 21:05 sur France 5, Michel Cymes vous proposera un inédit du magazine "Prenez soin de vous !" consacré au surpoids. Au programme, des exercices ludiques, des conseils scientifiques et un défi olympique digne des plus grands champions.

"Prenez soin de vous !" aux couleurs olympiques pour ce dernier numéro inédit de la saison et avant les JO dans quelques jours. Michel Cymes, ambassadeur du sport santé pour Paris 2024 et une équipe d’experts, composée de sportifs médaillés olympiques et de professionnels de santé, surfent sur l’élan des Jeux pour mettre les Français en mouvement !

Au programme, des exercices ludiques, des conseils scientifiques et un défi olympique digne des plus grands champions. Alors : à vos marques, prêts, bougez !

"Prenez soin de vous !" Votre poids en forme olympique

Comme près d’un Français sur deux, Chantal, Sébastien et Gaëlle sont en surpoids et cet excès de graisse est devenu un danger pour leur santé.

Cholestérol, hypertension, diabète de type 2, maladie du foie gras... A cause d’une alimentation trop riche et d’un manque d’activité physique, tous les 3 s’exposent aux nombreuses maladies liées au surpoids. Il est donc urgent d’agir en changeant leurs habitudes de vie.

Pour les aider à lutter contre l’excès de poids, Michel Cymes a réuni une équipe de choc : Jérémie Azou, champion olympique d’aviron, et des experts de la nutrition, des cheffes comme Amandine Chaignot et des coachs sportifs.

Ils ont élaboré un programme sur mesure avec beaucoup d’activité physique, un accompagnement nutritionnel, des conseils culinaires et une dose de science pour percer les mystères du bon et du mauvais gras.

Pendant 3 mois, nous allons les suivre dans leur transformation. Au terme de cette aventure, un défi hors norme les attend : une course d’aviron en binôme sur le site officiel de Paris 2024.

Parviendront-ils à tenir le rythme et à vaincre les maladies liées au surpoids ?