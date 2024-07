"Enquête d'action - Gendarmes du grand Marseille, les trafiquants en ligne de mire" sur W9 vendredi 12 juillet 2024

Vendredi 12 juillet 2024 à 21:10, Marie-Ange Casalta vous proposera de voir ou de revoir un numéro du magazine "Enquête d'action" : « Gendarmes du grand Marseille : les trafiquants en ligne de mire ».

Avec 5 millions d’usagers en France, la consommation de cannabis sur le territoire est l’une des plus élevées en Europe mais aussi l’une des plus réprimées. Une tolérance zéro à tous les niveaux, du consommateur au trafiquant de drogues. Alors les forces de l’ordre mettent les bouchées doubles pour stopper les réseaux de stupéfiants. En 2021, les saisies d’herbe de cannabis ont atteint un des niveaux les plus élevés jamais enregistrés avec 39,5 tonnes.

À Marseille, l’une des plus vieilles villes de France, le trafic de drogue reste une réalité omniprésente et sa lutte, un enjeu central. Les compagnies de gendarmerie des Bouches-du-Rhône multiplient les actions pour démanteler les organisations criminelles liées à la drogue.

Les compagnies d’Aix-en-Provence et d’Arles mènent des opérations d’envergure dans l’arrière-pays marseillais où certains habitants s’improvisent producteurs de cannabis à l’abri des regards. Des opérations commando minutieusement préparées permettront de saisir des plantations de cannabis aux rendements colossaux qui répondent à la forte demande de Marseille en stupéfiants. Côté consommateurs, les gendarmes vont traquer les usagers sur la route avec des contrôles routiers inopinés.

En 2021, dans le département des Bouches-du-Rhône, 1/3 des permis ont été suspendus pour conduite sous l’emprise de stupéfiants. Pour rétablir l’ordre et la tranquillité des habitants, le major Hervé et les gendarmes de Berre-l’Etang effectuent des patrouilles quasi-quotidiennes dans les cités connues pour être des lieux de deals. Une surveillance qui ne sera pas au goût des trafiquants.

Du producteur au consommateur de stupéfiants : coup de filet pour les gendarmes du grand Marseille !