Lundi 15 juillet 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro du magazine “Secrets de conso” : « Parc Astérix, fêtes foraines : la guerre des loisirs à sensation »

L'industrie des loisirs pèse plus de deux milliards d'euros par an. En vingt ans, la fréquentation des parcs d'attractions a été multipliée par dix !

Mais jamais la concurrence n'a été aussi rude pour profiter d'un tel filon. Clé du succès : course au gigantisme et sensations extrêmes. Face à cette engouement pour le attractions toujours plus impressionnantes les forains résistent et essayent de se mobiliser.

Avec quels moyens, parfois controversés, imposent-ils leur business ?