"C dans l'air" vendredi 19 juillet 2024 : les invités reçus par Lorrain Sénéchal sur France 5

Lorrain Sénéchal vous donne rendez-vous ce vendredi 19 juillet 2024 à 17:40 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Lorrain Sénéchal décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Marion Mourgue, édactrice en chef du service politique Le Parisien-Aujourd’hui en France.

Marc Lazar, professeur émérite d’histoire et de sociologie à Sciences Po, sécialiste des gauches.

Benjamin Morel, constitutionnaliste maître de conférences à l’université Panthéon Assas.

Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Télévisions.

Bruno Pomart (en duplex), président du Think thank "Initiative sécurité intérieure", ancien instructeur du RAID.

Le thème de l'émission :



Au terme d’un scrutin sous tension et très disputé, Yaël Braun-Pivet a été réélue à la présidence de l’Assemblée nationale. Une victoire que le camp présidentiel doit en partie aux républicains, qui ont retiré leur candidat pour se rallier à la présidente sortante. Une alliance de circonstance, dans laquelle beaucoup voit la promesse d’une future coalition. Mais à droite comme dans le bloc central, l’heure reste à la prudence.

À gauche, le coup est rude, il n’a manqué que 13 voix au communiste André Chassaigne. Plusieurs membres du nouveau Front populaire pointent du doigt la décision d’Emmanuel Macron d'avoir accepté la démission de son gouvernement et ainsi d’avoir permis à ses 17 ministres démissionnaires de voter. 17 voix qui se sont avérées décisives hier soir. Sur X, Jean-Luc Mélenchon a qualifié d’"illicite" le vote de ces ministres. Olivier Faure a lui parlé d’un "déni démocratique". Unis dans la défaite, les députés NFP se sont immédiatement mis en quête de recours, et on promit de saisir le Conseil constitutionnel.

Dans le même temps, les tractations continuent. Les président de groupes avaient rendez vous ce matin pour répartir les six postes de vice-présidents. Aucun accord n’a pu été trouvé. En conséquence, les députés devront se soumettre à un vote cet après-midi.

La guerre des postes clés continue. Une guerre que Gérald Darmanin mène de concert avec ses obligations ministérielles. Toujours en poste à l’intérieur jusqu’à la nomination d’un nouveau gouvernement, il a rappelé il y a quelques jours au micro de BFM TV être "à sa tâche" en prévision des jeux olympiques (j-7). Dans la course aux coalitions, il semble prendre un autre chemin que Gabriel Attal, en se rapprochant de la droite.

De son côté, Emmanuel Macron s’est rendu hier au Royaume-Uni pour rencontrer le nouveau chef du gouvernement britannique Keir Starmer. Le contexte politique actuel est bien plus favorable à ce dernier. Il vient de l’emporter face aux conservateurs, et dispose d’une majorité confortable. Les deux hommes ont évoqué la question de l’immigration légale, sur laquelle ils ont dit vouloir renforcer leur coopération. La relation entre les deux hommes devrait continuer à se développer. Keir Starmer, qui souhaite une amélioration des relations entre l’Union européenne et son pays, aura besoin d’Emmanuel Macron et de son futur gouvernement.



L’élection de Yaël Braun-Pivet peut-elle être annulée par le Conseil constitutionnel ? Entre Gabriel Attal et Gerald Darmanin, qui va gagner le combat des nouveaux chefs ? Emmanuel Macron et Keir Starmer vont-ils relancer la relation entre Paris et Londres ?

Le sujet vous questionne ?

