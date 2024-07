"Sept à Huit" dimanche 28 juillet 2024 sur TF1 : sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 28 juillet 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 28 juillet 2024 :

Trésors de Corse



Plages secrètes, restaurants traditionnels, bergeries 5 étoiles, en corse des familles se transmettent ce trésor de génération en génération.

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 28 juillet 2024 :

Dans les coulisses de l'aéroport de Nice



Les coulisses du 2ème aéroport de France et premier pour les jets privés. À Nice, tapis rouge et vols de luxe pour les ultra-riches.



Escale de rêve en Papouasie



Rencontre avec des Français ont choisi de s'y installer pour vivre comme des Robinsons.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Mika



L'hommage bouleversant de la popstar à sa mère disparue il y a deux ans.

Depuis son enfance, Mika se distingue par son style singulier. Sa mère, couturière professionnelle, lui confectionnait des tenues très colorées. Une originalité qui ne sera pas sans nourrir les moqueries des élèves et surtout le harcèlement d’une professeure. Mika puise son énergie dans les valeurs transmises par sa mère, libanaise, pilier de sa vie. Plus qu’une éducation, « une philosophie de la couleur ».

