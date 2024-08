"On n'est pas d'accord !" : Julien Courbet nous en dit plus sur sa nouvelle émission diffusée le 21 août 2024 sur M6

Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 mercredi 21 août 2024 à 21:10 pour découvrir le premier numéro de "On n'est pas d'accord !", un nouveau magazine qui tentera de trouver des solutions aux conflits que rencontrent des Français.

Des Français qui sont en conflit (avec leurs voisins, leurs proches, un professionnel...) ont décidé de s’en remettre à Julien Courbet afin de savoir qui a tort et qui a raison dans leur différend.

Julien Courbet va réunir, en plateau et en public, les deux parties qui s’opposent. Il va écouter les arguments des uns des autres, les confronter, envoyer un enquêteur sur place pour filmer la situation, consulter des experts…

Soit ils arrivent enfin à se mettre d’accord et à trouver une solution négociée entre eux.

Soit c’est lui, Julien Courbet qui dira, à la lumière des éléments dévoilés, qui a tort et qui a raison dans leur conflit.

Une solution sera alors annoncée, qui pourra être inscrite dans un document officiel, un protocole d’accord, mettant ainsi définitivement fin au conflit.

Alors, dans ces affaires où personne n’est d’accord : qui a tort, qui a raison ?

3 questions à Julien Courbet

Pouvez-vous nous présenter cette nouvelle émission ? Comment diffère-t-elle de vos autres programmes ?

Vous le savez : résoudre des conflits entre voisins, de famille, etc., c’est quelque chose qui me tient à coeur car cela empoisonne la vie des Français, sans qu’ils puissent souvent trouver une solution. Cette émission, c’est une nouvelle méthode pour mettre un terme à tous ces types de conflits. Ici, les gens qui s’affrontent arrivent bloqués : ils sont chacun persuadés à 100% d’avoir raison. Ils entrent dans ce huis clos, qu’on a rarement vu en prime time, sûrs d’être dans leur bon droit… Et là, je dois tout faire pour démêler le vrai du faux et réussir à faire éclater la vérité. C’est cela qui est passionnant, nouveau et très fort : pendant l’émission, on passe par toutes les émotions. C’est ce qui rend ce programme si moderne, proche de la dramaturgie d’une série américaine.

Quel sera concrètement votre rôle ?

Mon rôle est un peu différent de ce que j’ai l’habitude de faire. Car mon but, avant tout, est de faire éclater la vérité dans ces conflits où tout le monde est persuadé d’avoir raison. C’est un véritable exercice de psychologie et d’enquête, pas toujours facile car les gens que j’ai en face de moi sont prêts à tout pour convaincre qu’ils sont dans leur bon droit ! Alors, je pose toutes les questions possibles, j’écoute les arguments de chacun avec le plus d’objectivité possible, je les pousse dans leurs retranchements, dans leurs contradictions… Mon but, c’est qu’en faisant tout cela, les gens prennent enfin conscience de la réalité objective de la situation et qu’ils décident de sortir de leur blocage en proposant eux-mêmes une solution à leur conflit… Si cela ne suffit pas, s’ils n’arrivent toujours pas à se mettre d’accord, alors je serai là, en dernier recours, pour leur dire qui a tort et qui a raison selon moi et leur proposer une solution pour mettre un terme définitif à leur différend.

Qu’est-ce qui vous a motivé à présenter cette émission ?

Ce qui me passionne dans ce rôle, c’est le résultat concret. Savoir qu’en quittant le tournage, nous avons réellement aidé des personnes est extrêmement gratifiant. D’un point de vue technique, c’est aussi un défi d’animation : je dois à la fois tenter de rester le plus neutre possible, pour que la vérité éclate, mais aussi emmener chacun à prendre conscience que parfois, leur intérêt est dans le compromis… Dans tous les cas, c’est palpitant car quoi qu’il arrive, à la fin, une solution est trouvée… C’est une véritable obligation de résultat qui me pousse à donner le meilleur de moi-même.

Propos extraits du dossier de presse M6 / Studio 89.