"C dans l'air" mardi 13 août 2024 : les invités reçus par Maya Lauqué sur France 5

Maya Lauqué vous donne rendez-vous ce mardi 13 août 2024 à 17:40 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Maya Lauqué décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts.

En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Marc Lomazzi, journaliste spécialiste des questions environnementales.

Amandine Richaud-Crambes, ingénieure environnement & urbaniste.

Emma Haziza, hydrologue, docteur de l’École des Mines.

Nicolas Berrod, journaliste au service Futurs du Parisien - Aujourd’hui en France.

Le thème de l'émission :

Canicules, incendies, pluies : notre été 2024

Partout en France, la vague de chaleur reflue. Seuls neuf départements sont encore en vigilance orange, contre quarante hier. Les fortes températures sont remontées du sud vers la moitié nord du pays où elles ont avoisiné les 40°C le jour et dépassé les 20°C la nuit. Le second épisode caniculaire de l'été aura été bref dans l'Hexagone, relativement épargné. A l'étranger en revanche, nos voisins, Italie et Espagne en tête, ont beaucoup souffert. La Grèce est, elle, aujourd'hui en proie aux flammes. De violents incendies menacent sa capitale, Athènes, dont une partie du territoire est déjà recouverte par les fumées. Le sinistre a déjà brûlé 40 000 hectares de végétation et a fait une première victime. Un corps a en effet été découvert aujourd'hui dans un magasin détruit par le feu. Des milliers de personnes ont été évacuées, des centaines de pompiers continuent de lutter contre les flammes. Les autorités en appellent à l’aide européenne et des renforts arrivent des pays voisins, notamment de France.

Le mois de juillet dernier a été le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré à l'échelle planétaire et a marqué le quatorzième record de température mensuel d'affilée. Le dimanche 21 juillet a même été la journée la plus chaude jamais enregistrée dans le monde.

Mais les fortes chaleurs ne sont pas la seule calamité à laquelle la population doit faire face. Les pluies inhabituellement fortes du printemps, conjuguées à des températures fraîches ont affecté drastiquement les récoltes de céréales. La production française de blé tendre, celle qui sert à faire le pain, dégringole ainsi en France cette année. Estimée à 29,7 millions, elle accuse un recul de 15% par rapport à l'année dernière, selon les prévisions publiées par le service statistique du ministère de l'Agriculture. C'est même la pire récolte depuis 41 ans. Le manque d'ensoleillement, l'asphyxie des racines à cause de l'excès d'eau ont donc été durement ressenties par les agriculteurs.

Une équipe de C dans l'air a rencontré des céréaliers, mais également des vignerons, également victimes des caprices de la météo. Du Bordelais à la Bourgogne en passant par la Touraine, la production ne sera pas bonne cette année.

Face aux différents fléaux climatiques, des entrepreneurs ingénieux innovent pour limiter les dégâts. C dans l'air a ainsi rencontré les membres d'une entreprise qui conçoit des bouées pour garder les mobil homes hors d'eau lors des épisodes de fortes pluies. Ce type d'innovation intéresse fortement les compagnies d'assurance, de plus en plus frileuses à rembourser entièrement leurs bénéficiaire alors que les calamités sont de plus en plus fréquentes. Elles prennent donc les devants et incitent à la prévention.

Comment rester mobilisé pour préserver le vivant au moment où l'on observe chaque année des records de chaleurs ?

Comment adapter notre modèle agricole à l'évolution brusque du climat ?

Comment financer l'adaptation de nos infrastructures ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.