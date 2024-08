"C dans l'air" mardi 20 août 2024 : les invités reçus sur France 5 par Axel de Tarlé

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce mardi 20 août 2024 à 17:40 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Alex de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo TV, spécialiste des questions internationales.

Marie Jégo, journaliste au Monde, ancienne correspondante en Russie.

Julian Colling, journaliste indépendant, correspondant à Moscou

Alain Pirot, journaliste-réalisateur, spécialiste des questions de défense.

Le thème de l'émission :

Zelensky teste les lignes rouges de Poutine

Un troisième pont a été détruit dans la région de Koursk. C'est l'information annoncée ce lundi par un représentant du comité d'enquête russe. Deux semaines après le début de son incursion en territoire russe, l’Ukraine poursuit donc son offensive pour perturber les voies de communications, et empêcher d'y être délogée. L’armée de Zelensky cible notamment des ponts stratégiques situés sur la rivière Seïm.

Le président ukrainien veut pousser le curseur plus loin. Il a demandé à ses alliés occidentaux l'autorisation de frapper la Russie avec les armes à longue portée livrées, ce qui constituerait une nouvelle ligne rouge franchie aux yeux de Poutine. La guerre, maintenant, se joue donc sur deux fronts : l'un dans l'ouest de la Russie, l'autre dans l'est de l'Ukraine où les troupes du Kremlin continuent de progresser.

Mais c'est aussi les gazoducs russes Nord-Stream qui reviennent au centre de l'actualité. Leur sabotage en 2022 aurait été validé au plus haut niveau à Kiev, affirme le « Wall Street Journal », qui se fonde sur des sources militaires. Un revirement de Zelensky aurait toutefois eu lieu, trop tardivement. « Un non-sens absolu » a répliqué un conseiller présidentiel ukrainien. « Un tel acte ne peut être réalisé qu’avec d’importantes ressources techniques et financières… et qui possédait tout cela au moment de l’attentat ? Uniquement la Russie. »

Pendant ce temps, dans une Ukraine en guerre depuis deux ans et demi, les couples se font ou se défont mais les relations se vivent souvent à distance. L'avenir à deux, le choix d'avoir des enfants ou simplement de séduire, ces questions inhérentes à la vie de tous se retrouvent chamboulées par ce conflit qui n'en finit pas.

Alors, la stratégie de Zelensky en Ukraine est-elle dangereuse ? Les révélations autour de Nord-Stream sont-elles fondées ? Comment vivre l'amour dans une Ukraine en guerre ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.