"Téléfoot" de retour dimanche 25 août 2024 sur TF1 dans un nouveau décor et un nouvel habillage

"Téléfoot", le magazine officiel du dimanche matin de la Ligue 1 McDonald's, fera sa rentrée sur TF1 dimanche 25 août 2024 à 11:00 dans un nouveau décor et un nouvel habillage.

TF1 et la Ligue de Football Professionnel sont heureux d'annoncer la signature d'un accord pour l’acquisition des droits pour un magazine du dimanche matin de la Ligue 1 McDonald's.

Grâce à cet accord, Téléfoot, l’émission historique du football français, redevient le magazine officiel du dimanche matin de la Ligue 1 McDonald's et proposera chaque semaine, en clair sur TF1 et TF1+, toutes les actualités de la Ligue 1 McDonald's : les résumés des matchs, des reportages, des coulisses, des portraits et des interviews exclusives.

Pour sa rentrée dimanche 25 août à 11:00, Téléfoot fait donc le plein de nouveautés.

En complément d'une offre éditoriale renforcée autour de la Ligue 1 McDonald's, l'émission pourra également compter sur un tout nouveau décor et un nouvel habillage, ainsi que sur une nouvelle recrue.

En effet, cette saison, Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu, Rio Mavuba et Thomas Mekhiche seront rejoints par la journaliste Séverine Parlakou, qui intègre l'équipe de Téléfoot !