Christopher Baldelli, Président Directeur général de Public Sénat confie la présentation de l’émission littéraire « Au Bonheur des livres » à la journaliste Claire Chazal dès la rentrée prochaine.

Claire Chazal aura pour mission de continuer à intéresser les téléspectateurs à toutes formes de littérature en prenant les commandes d’une des rares émissions littéraire hebdomadaire (le vendredi à 23:00) de l’audiovisuel français.

Pour Christopher Baldelli, PDG de Public Sénat : « Je me réjouis de l’arrivée de Claire Chazal à la présentation de notre émission littéraire qui correspond à notre volonté de proposer des incarnations fortes, nouvelle preuve de la forte attractivité de Public Sénat. Connue de tous, Claire Chazal incarne aujourd’hui une vraie légitimité autour de la littérature et de la culture ainsi qu’une exigence au vue de son parcours. Je salue le travail et l’engagement de Guillaume Durand qui a présenté l’émission la saison dernière et lui souhaite succès pour ses autres activités et son ouvrage à paraître.»

Pour Claire Chazal : « Je suis particulièrement heureuse de présenter l’émission Au Bonheur des Livres, de donner la parole aux auteurs, de transmettre mon amour des livres et de la littérature et d’inciter au bonheur de la lecture. »