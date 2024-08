"Sept à Huit" dimanche 25 août 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 25 août 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 25 août 2024 :

Un hyper en plein rush estival

Produits locaux, prix chocs et et super vendeurs, la recette pour raffler la clientèle des vacanciers.

Dans la vie d'une arnaqueuse hors norme



« Le matin, tout allait bien. Mais le soir, plus personne ». Le jour où Bruno a découvert que sa femme était en réalité une arnaqueuse en série, toute sa vie s'est effondrée.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 25 août 2024 :

Le succès des formules « Tout inclus »

800 vacanciers débarquent dans cet hôtel-club de la presqu'île de Giens.

Traque aux serpents dans la banlieue de Bangkok

Des interventions à hauts risques chez des particuliers terrorisés.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Alexis Hanquinquant

Cet ancien maçon, amputé d'une jambe, rêve de décrocher l'or aux Jeux Paralympiques.

Attention :

Le sommaire n'est pas complet, il sera sera réactualisé dimanche après-midi avant la diffusion de l'émission dès que les autres sujets seront dévoilés par la rédaction du magazine.