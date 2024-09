"Enquête Exclusive" dimanche 8 septembre 2024 sur M6 : Gaza, des vies en enfer

Dimanche 8 septembre 2024 à 23:10 sur M6, Bernard de la Villardière vous proposera dans "Enquête exclusive" un document exceptionnel tourné à Gaza au plus près des habitants dont la vie est un enfer.

C’est une guerre à huis clos qu’aucun journaliste international n’est autorisé à filmer. Au lendemain des massacres du 7 octobre 2023 perpétrés en Israël par l’organisation islamiste du Hamas, débute la riposte israélienne sur Gaza. Des bombardements incessants et des attaques terrestres, destinés à éradiquer le mouvement terroriste et à libérer les otages israéliens toujours détenus côté palestinien.

Pour "Enquête Exclusive", Martine Laroche-Joubert, grand reporter qui couvre ce territoire depuis trente ans, a mobilisé ses réseaux au sein de la bande de Gaza, pour réaliser un documentaire exceptionnel dans l’enfer quotidien des civils et des humanitaires. 52 minutes d’images et de témoignages rares en provenance de Gaza obtenus notamment grâce à Shrouq Aila, journaliste palestinienne de 29 ans.

Pour M6, Shrouq couvre de l’intérieur ce conflit, qui a fracassé sa vie. Aujourd’hui, la journaliste et sa petite fille d’1 an à peine sont comme un million de Gazaouis, condamnées à l’errance sur un territoire dévasté. Son mari fait partie de la centaine de journalistes palestiniens qui a payé de sa vie la couverture de cette guerre dont le bilan humain, en moins d’un an, est effroyable : environ 35 000 morts dont près de 5 000 femmes et plus de 7 500 enfants selon l’ONU, des chiffres contestés par Israël.

Comment survivre dans cette enclave surpeuplée de 360 km² ? Où trouver le courage de poursuivre un exode sans fin pour tenter d’échapper aux bombardements quand se nourrir, se laver, instruire les enfants sont des défis quotidiens faute d’eau et d’électricité ? Comment soigner les enfants et les civils blessés dans des hôpitaux mal équipés et souvent pilonnés ? Plus de 80 % des centres de santé ont été endommagés ou détruits depuis le début du conflit.

Une plongée exclusive et bouleversante dans la vie des habitants de Gaza, pour qui l’espoir de jours meilleurs ressemble à un rêve impossible.